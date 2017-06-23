فيديو| مصيلحي: رفعنا سعر السكر التمويني للقضاء على السوق السوداء

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قال علي المصيلحي، وزير التموين، إن الوزارة قررت رفع سعر السكر التمويني ليصل إلى 10 جنيهات بدلًا من ثماني جنيهات حتى يمكن القضاء على السوق السوداء، مؤكدًا أن هناك وفرة في السلع التموينية تكفي لمدة 5 أشهر قادمة وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سعيد حساسين، ببرنامج «انفراد»، على فضائية «العاصمة»، أن فارق السعر كان يتحملها الشركة القابضة للصناعات الغذائية، ولم يكن يصل للمواطن حقه من السكر، مشيرًا إلى أن وجود سعرين للسلعة يساعد على عمليات التهريب والجشع ولكن تساوي السعر يوقف هذه العمليات ويجعل هناك وفرة.