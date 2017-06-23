أخبار عاجلة

الإعلام الهندي يرد على فيديو صيني "عنصري" وسط التوترات الحدودية -
العفو الدولية: فشل الحكومة هو السبب وراء الاضرار الناتجة عن الكوارث في سيراليون -
"التنسيق": 93 ألف طالب وطالبة سجلوا رغباتهم بالدبلومات الفنية حتى الآن -
هبة هجرس: ظاهرة عمالة الأطفال أحد أسباب الزيادة السكانية -
الحكومة تستهل اجتماعها بالوقوف دقيقية حداد على ضحايا حادث قطاري الاسكندرية -
أنشيلوتي: نحلم بالتتويج بالبوندسليجا.. والتليفزيون الخاص بي مكسورًا -
ملاعب ONsport - محمد الشرقاوى: النادى الأهلى بيتعرض لـ "تكسير عظام" بسبب الظروف الإنتخابية -
محافظ البحيرة ونقيب الصحفيين يبحثان موقف مشروع إنتاج الورق من قش الأرز (صور) -
القبض على عاطل بحيازته 9 آلاف قرص مخدر وأسلحة نارية بكفر الشيخ -
بالصور.. انطلاق معسكر شباب التدريب الصيفي بالجامعة العربية بالإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

فيديو| مصيلحي: رفعنا سعر السكر التمويني للقضاء على السوق السوداء

Google+ Print
فيديو| مصيلحي: رفعنا سعر السكر التمويني للقضاء على السوق السوداء فيديو| مصيلحي: رفعنا سعر السكر التمويني للقضاء على السوق السوداء

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال علي المصيلحي، وزير ، إن الوزارة قررت رفع سعر السكر التمويني ليصل إلى 10 جنيهات بدلًا من ثماني جنيهات حتى يمكن القضاء على السوق السوداء، مؤكدًا أن هناك وفرة في السلع التموينية تكفي لمدة 5 أشهر قادمة وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سعيد حساسين، ببرنامج «انفراد»، على فضائية «العاصمة»، أن فارق السعر كان يتحملها الشركة القابضة للصناعات الغذائية، ولم يكن يصل للمواطن حقه من السكر، مشيرًا إلى أن وجود سعرين للسلعة يساعد على عمليات التهريب والجشع ولكن تساوي السعر يوقف هذه العمليات ويجعل هناك وفرة.

شاهد أيضا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
الإعلام الهندي يرد على فيديو صيني "عنصري" وسط التوترات الحدودية

الإعلام الهندي يرد على فيديو صيني "عنصري" وسط التوترات الحدودية

بعد 11 يوم إضراب.. عمال "غزل المحلة" يطالبون الرئيس السيسي بالتدخل

بعد 11 يوم إضراب.. عمال "غزل المحلة" يطالبون الرئيس السيسي بالتدخل

المنتخب: الباب مفتوح لعودة حسام غالي (فيديو)

المنتخب: الباب مفتوح لعودة حسام غالي (فيديو)

بدء المباحثات بين السيسي ونظيره التشادي

بدء المباحثات بين السيسي ونظيره التشادي