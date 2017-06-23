«وش السعد».. «رقم 11» الأفضل في مسيرة صلاح الأوروبية

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أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، أمس الخميس، عبر موقع الرسمي، عن التعاقد رسميًا مع الدولي المصري محمد صلاح، لاعب المنتخب الوطني، وجناح فريق روما الإيطالي، في صفقة بلغت قيمتها 42 مليون يورو، كأغلى صففة في تاريخ النادي، والأعلى في تاريخ اللاعبين العرب المحترفين.

مستوى صلاح اللافت مع كل فريق انتقل إليه، هو ما جعله محط أنظار للأندية التي تسعى إلى التعاقد معه خلال فترة الانتقالات.

ومع كل فريق صلاح لعب ضمن صفوفه في أوروبا، كان يضع رقمًا مختلفًا على قميصه، وفي التقرير التالي تستعرض لكم «التحرير» الأهداف التي سجلها وصنعها صلاح بأرقامه المختلفة مع الأندية الأوروبية؟.

- بازل (22)

عندما انضم صلاح إلى صفوف بازل السويسري في إبريل 2012، ارتدي اللاعب قميص رقم (22)، ونجح صلاح بهذا الرقم في تسجيل 20 هدفًا وصناعة 17 آخرين، خلال 79 مباراة مع النادي السويسري.

- تشيلسي (15)

في 26 يناير عام 2014، أعلن نادي تشيلسي عن إتمام صفقة انتقال محمد صلاح، إلى النادي اللندني، وارتدي صلاح القميص رقم (15)، وخلال الفترة التي قضاها داخل البلوز، خاض صلاح 19 مباراة، سجل خلالهما هدفان وصنع 4 آخرين.

- فيورنتينا(74)

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بعد أن جلس صلاح فترات طويلة على دكة بدلاء تشيلسي، واستبعاده أحيانًا من قائمة المباريات، لم يكن الوضع بالنسبة للاعب مرضيًا لطموحاته، لذا كان قراره بالرحيل في إعارة لمدة 6 أشهر لنادي فيورنتينا الإيطالي في فبراير 2015، جزءًا من صفقة انتقال خوان كوادرادو من فيورنتينا إلى تشيلسي.

وفي أول ظهور للفرعون الصغير، في الكالتشيو الإيطالي، نجح في تسجيل 9 أهداف وصناعة 4 آخرين، في 26 مباراة بقميص الفيولا، وكان يرتدي القميص رقم (74).

- روما (11).

في مطلع الموسم الكروي عام 2015- 2016، استطاع محمد صلاح أن ينضم إلى فريق روما على سبيل الإعارة، قادمًا من تشيلسي لمدة موسم واحد، قبل ان يتعاقد النادي رسميًا مع اللاعب بشكل نهائي في نفس العام.

وخاض محمد صلاح مع روما 83 مباراة، بجميع المنافسات، سجل خلالها 34 هدفًا، وصنع 24 آخرين، مرتديًا القميص رقم (11).

ويعد هذا المعدل هو أفضل رقم وصل إليه صلاح أثناء مسيرته الأوروبية بقميص الذئاب، وهو يرتدي رقم 11، واستطاع بهذا الرقم أن يكون ضمن رغبات الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، وتمكن من أن يكون أغلى صفقة في تاريخ النادي.

ومن المنتظر أن يقدم صلاح أداءً جيدًا مع فريقه الجديد، خصوصًا بعد أن أعلن أنه سوف يرتدي قميص يحمل رقم 11 وهو نفس رقمه الذي تألق به وحقق انتصارات كبيرة مع روما.