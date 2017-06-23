مجلس المصري يهدد بالاستقالة.. ويسخر من «محمد مجدي»

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هدد سمير حلبية، رئيس مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي، بتقديم استقالته في حالة عدم لعب الفريق الاول لكرة القدم مبارياته في الموسم المقبل على ملعب بورسعيد.

وشدد حلبية، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مساء الخميس، أن المجلس سوف يتقدم باستقالة جماعية في حال عدم خوض الفريق لمبارياته في الموسم المقبل على ملعبه في بورسعيد.

وأضاف: جميع الأندية رحبت باللعب في بورسعيد والملعب جاهز لاستضافة المباريات، ولا يوجد ما يمنع خوض مواجهات الموسم الجديد داخل بورسعيد.

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على جانب أخر، سخر حلبيه من اللاعب محمد مجدي مدافع الفريق السابق الذي انتقل لصفوف الزمالك في بداية الموسم الجاري.

وأوضح رئيس النادي البورسعيدي، أن المصري باع لنادي الزمالك اللاعب بمبلغ كبير في بداية الموسم، ولم يشارك إلا في مباراة واحدة، مشيرًا إلى أن المجلس لن يفكر في شراءه مجددًا حتى لو وصل سعره إلى 200 ألف جنيه.

ويلاقي النادي المصري غدًا نظيره الاتحاد السكندري على استاد برج العرب في إطار الجولة 32 بالدوري الممتاز.

