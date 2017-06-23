أخبار عاجلة

الإعلام الهندي يرد على فيديو صيني "عنصري" وسط التوترات الحدودية -
العفو الدولية: فشل الحكومة هو السبب وراء الاضرار الناتجة عن الكوارث في سيراليون -
"التنسيق": 93 ألف طالب وطالبة سجلوا رغباتهم بالدبلومات الفنية حتى الآن -
هبة هجرس: ظاهرة عمالة الأطفال أحد أسباب الزيادة السكانية -
الحكومة تستهل اجتماعها بالوقوف دقيقية حداد على ضحايا حادث قطاري الاسكندرية -
أنشيلوتي: نحلم بالتتويج بالبوندسليجا.. والتليفزيون الخاص بي مكسورًا -
ملاعب ONsport - محمد الشرقاوى: النادى الأهلى بيتعرض لـ "تكسير عظام" بسبب الظروف الإنتخابية -
محافظ البحيرة ونقيب الصحفيين يبحثان موقف مشروع إنتاج الورق من قش الأرز (صور) -
القبض على عاطل بحيازته 9 آلاف قرص مخدر وأسلحة نارية بكفر الشيخ -
بالصور.. انطلاق معسكر شباب التدريب الصيفي بالجامعة العربية بالإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

مجلس المصري يهدد بالاستقالة.. ويسخر من «محمد مجدي»

Google+ Print
مجلس المصري يهدد بالاستقالة.. ويسخر من «محمد مجدي» مجلس المصري يهدد بالاستقالة.. ويسخر من «محمد مجدي»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

هدد سمير حلبية، رئيس مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي، بتقديم استقالته في حالة عدم لعب الفريق الاول لكرة القدم مبارياته في الموسم المقبل على ملعب بورسعيد.

وشدد حلبية، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مساء الخميس، أن المجلس سوف يتقدم باستقالة جماعية في حال عدم خوض الفريق لمبارياته في الموسم المقبل على ملعبه في بورسعيد.

وأضاف: جميع الأندية رحبت باللعب في بورسعيد والملعب جاهز لاستضافة المباريات، ولا يوجد ما يمنع خوض مواجهات الموسم الجديد داخل بورسعيد.

شاهد أيضا

على جانب أخر، سخر حلبيه من اللاعب محمد مجدي مدافع الفريق السابق الذي انتقل لصفوف في بداية الموسم الجاري.

وأوضح رئيس النادي البورسعيدي، أن المصري باع لنادي الزمالك اللاعب بمبلغ كبير في بداية الموسم، ولم يشارك إلا في مباراة واحدة، مشيرًا إلى أن المجلس لن يفكر في شراءه مجددًا حتى لو وصل سعره إلى 200 ألف جنيه.

ويلاقي النادي المصري غدًا نظيره الاتحاد السكندري على استاد برج العرب في إطار الجولة 32 بالدوري الممتاز. 
 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
ملاعب ONsport - محمد الشرقاوى: معظم لاعبى الزمالك "شبعت" و "استكفت" عكس لاعبى الأهلى

ملاعب ONsport - محمد الشرقاوى: معظم لاعبى الزمالك "شبعت" و "استكفت" عكس لاعبى الأهلى

ملاعب ONsport - الزمالك يفاوض البلجيكى برودوم لتدريب الزمالك

ملاعب ONsport - الزمالك يفاوض البلجيكى برودوم لتدريب الزمالك

إنبي: لا نقبل المزاد على لاعبينا.. والشامي في الزمالك رسميًا

إنبي: لا نقبل المزاد على لاعبينا.. والشامي في الزمالك رسميًا

رسميًا.. المقاصة يضم ثلاثي الزمالك

رسميًا.. المقاصة يضم ثلاثي الزمالك