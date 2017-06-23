البابا تواضروس: بوتين أوصاني بإبلاغ السيسي سلامه.. ووصفه بالشجاع

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قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء الخميس، إنه أهدى جائزة الوحدة الأرثوذكسية إلى المركز الحضاري بالعاصمة الإدراية الجديدة، موضحًا أنه علم بمنحه الجائزة من روسيا خلال زيارته لإيطاليا.

أضاف تواضروس، خلال حوار له عبر فضائية «أون لايف»، أنه التقى مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وتحدثت معه عن مصر، واصفًا اللقاء بـ«الطيب»، خاصةً أنه لأول مرة يلتقي به.

تابع: «بوتين سأل كثيرًا عن مصر، وأوصاني مرتين بأن أبلغ سلامه للرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي نفس اليوم الذي أتيت به هاتفت مكتب الرئاسة وأوصلت هذا السلام».

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وأكد أن «بوتين معجب جدًا بالمصريين، وبأداء الرئيس، الذي وصفه بالشجاع».