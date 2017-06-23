أخبار عاجلة

الإعلام الهندي يرد على فيديو صيني "عنصري" وسط التوترات الحدودية -
العفو الدولية: فشل الحكومة هو السبب وراء الاضرار الناتجة عن الكوارث في سيراليون -
"التنسيق": 93 ألف طالب وطالبة سجلوا رغباتهم بالدبلومات الفنية حتى الآن -
هبة هجرس: ظاهرة عمالة الأطفال أحد أسباب الزيادة السكانية -
الحكومة تستهل اجتماعها بالوقوف دقيقية حداد على ضحايا حادث قطاري الاسكندرية -
أنشيلوتي: نحلم بالتتويج بالبوندسليجا.. والتليفزيون الخاص بي مكسورًا -
ملاعب ONsport - محمد الشرقاوى: النادى الأهلى بيتعرض لـ "تكسير عظام" بسبب الظروف الإنتخابية -
محافظ البحيرة ونقيب الصحفيين يبحثان موقف مشروع إنتاج الورق من قش الأرز (صور) -
القبض على عاطل بحيازته 9 آلاف قرص مخدر وأسلحة نارية بكفر الشيخ -
بالصور.. انطلاق معسكر شباب التدريب الصيفي بالجامعة العربية بالإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

البابا تواضروس: بوتين أوصاني بإبلاغ السيسي سلامه.. ووصفه بالشجاع

Google+ Print
البابا تواضروس: بوتين أوصاني بإبلاغ السيسي سلامه.. ووصفه بالشجاع البابا تواضروس: بوتين أوصاني بإبلاغ السيسي سلامه.. ووصفه بالشجاع

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء الخميس، إنه أهدى جائزة الوحدة الأرثوذكسية إلى المركز الحضاري بالعاصمة الإدراية الجديدة، موضحًا أنه علم بمنحه الجائزة من روسيا خلال زيارته لإيطاليا.

أضاف تواضروس، خلال حوار له عبر فضائية «أون لايف»، أنه التقى مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وتحدثت معه عن ، واصفًا اللقاء بـ«الطيب»، خاصةً أنه لأول مرة يلتقي به.

تابع: «بوتين سأل كثيرًا عن مصر، وأوصاني مرتين بأن أبلغ سلامه للرئيس عبد الفتاح ، وفي نفس اليوم الذي أتيت به هاتفت مكتب الرئاسة وأوصلت هذا السلام».

شاهد أيضا

وأكد أن «بوتين معجب جدًا بالمصريين، وبأداء الرئيس، الذي وصفه بالشجاع».

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
"تضامن البرلمان": الزيادة السكانية أخطر القضايا التي تواجه مصر.. وعلى رأس أجندتنا

"تضامن البرلمان": الزيادة السكانية أخطر القضايا التي تواجه مصر.. وعلى رأس أجندتنا

«مكافحة المنشطات» تعلن قيمة تكلفة تحاليل الأهلي والمصري

«مكافحة المنشطات» تعلن قيمة تكلفة تحاليل الأهلي والمصري

"التعليم العالي": فتح باب التقدم لمنح برنامج "نيوتن مشرفة" للباحثين المصريين

"التعليم العالي": فتح باب التقدم لمنح برنامج "نيوتن مشرفة" للباحثين المصريين

صباح الكلاسيكو - ماريا سانتا كروز: أهم ما يميز أسبانيا ومصر وأوجه التشابه بينهم

صباح الكلاسيكو - ماريا سانتا كروز: أهم ما يميز أسبانيا ومصر وأوجه التشابه بينهم