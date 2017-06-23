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بالصور.. محافظ أسوان يشهد حفل ختام الأنشطة الثقافية الرمضانية

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مصراوي Masrawy

بالصور.. محافظ أسوان يشهد حفل ختام الأنشطة الثقافية الرمضانية

11:48 م الخميس 22 يونيو 2017

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إعادة الألبوم

بالصور.. محافظا أسوان والأقصر في مائدة إفطار قطاع أسوان العسكري

الألبوم التالى

بالصور.. محافظا أسوان والأقصر في مائدة إفطار قطاع أسوان العسكري

أسوان - إيهاب عمران:

شهد اللواء مجدي حجازي محافظ أسوان، مساء اليوم الخميس، الحفل الختامي للبرامج الدينية والثقافية والفنية التي ينفذها فرع ثقافة أسوان خلال شهر رمضان المعظم.

بدأ الاحتفال بتفقد محافظ أسوان لمعرض الحِرف البيئية، الذي يضم 300 عمل فني من مشغولات يدوية ومنتجات بيئية، أعقبه بدء الحفل الديني والثقافي والذي بدأ بالسلام الوطني وتلاوة آيات من القرآن الكريم للشيخ مصطفى البنباني، ثم ابتهالات دينية للشيخ خالد الدسوقي، وأمسية شعرية، واختُتم بتقديم فقرات فنية لفرقة أسوان للموسيقى العربية.

من جانبه، أكد اللواء مجدي حجازي، في تصريحات صحفية، أن تنظيم البرامج الدينية والثقافية والفنية لأهالي المحافظة في مختلف قراها ومدنها ومراكزها، يعدّ من أهم الأهداف التي يتم التركيز عليها خلال الفترة الحالية وذلك لتحقيق التلاحم والتقارب بين أبناء المجتمع الأسواني.

من جانبه، قال محمد إدريس وكيل وزارة الثقافة بأسوان، إن الفرع نفذ برنامجًا دينيًّا وثقافيًّا وفنيًّا حافلاً على مدار شهر رمضان على مستوى المحافظة، بإجمالي 150 احتفالية، من أجل إضفاء المشاعر الدينية والروحانية للمواطنين خلال الشهر الفضيل.

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