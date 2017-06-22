صلاح يتربع على العرش.. أغلى لاعبين عرب في تاريخ أوروبا

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حطمت صفقة انتقال الدولي المصري، محمد صلاح، من روما الإيطالي، إلى ليفربول الإنجليزي، ترتيب قائمة أغلى صفقات انتقال اللاعبين العرب داخل الملاعب الأوروبية تاريخيًا.

ووفقًا للموقع الرسمي لنادي روما، سينضم صلاح للدوري الإنجليزي الممتاز، رسميًا يوم 1 يوليو، حين يُفتح سوق الانتقالات، بصفقة انتقال تبلغ 42 مليون يورو.

وأصبح المصري صلاح، أغلى اللاعبين العرب، متخطيًا رقم المهاجم الجزائري إسلام سليماني، والذي انتقل إلى ليستر سيتي الإنجليزي مقابل 30 مليون يورو صيف الموسم الماضي.

«التحرير» تستعرض قائمة أغلى صفقات انتقال للاعبين العرب إلى أندية أوروبية بعد المصري محمد صلاح:

1- إسلام سليماني

انتقل المهاجم الجزائري من سبورتنج لشبونة إلى ليستر في صيف 2016 بمقابل قدره 30 مليون يورو.

2- المهدي بن عطية

انتقل المدافع المغربي من روما إلى بايرن ميونيخ، في صيف 2014، بمقابل قدره 28 مليون يورو.

3- أيمن عبد النور

انتقل المدافع التونسي من موناكو إلى فالنسيا، في صيف 2014، بمقابل قدره 22 مليون يورو.

4- سفيان بوفال

انتقل صانع الألعاب المغربي من ليل الفرنسي إلى ساوثهامتون، في صيف 2016، بمقابل قدره 18.7 مليون يورو.

5- مبارك بوصوفة

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انتقل المهاجم المغربي من إنجي الروسي إلى لوكوموتيف، في صيف 2013، بمقابل قدره 15 مليون يورو.

6- محمد النني

انتقل الدولي المصري من بازل إلى آرسنال، في شتاء 2016، بمقابل قدره 12.5 مليون يورو.

7- وهبي الخزري

انتقل لاعب وسط الميدان التونسي من بوردو إلى سندرلاند، في شتاء 2016، بمقابل قدره 11.8 مليون يورو.

8- حكيم زياش

انتقل المغربي من تيفنتي إلى أياكس، في صيف 2016، بمقابل قدره 11 مليون يورو.

9- أحمد حسام (ميدو)

انتقل المهاجم المصري من توتنهام إلى ميدلسبروه، في صيف 2007، بمقابل قدره 8.8 مليون يورو.

10- يونس بلهندة

انتقل صانع الألعاب المغربي من مونبلييه الفرنسي، إلى دينامو كييف الأوكراني، في صيف 2013، بمقابل قدره 8.5 مليون يورو.

11- كريم زياني

انتقل صانع الألعاب الجزائري من سوشو الفرنسي، إلى مارسيليا، في صيف 2007، بمقابل قدره 8 مليون يورو.