مصدر يكشف سبب انفعال عبد الحفيظ والبدري في المغرب

التحرير

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كشف مصدر مسئول بالنادي الأهلي أن هناك حالة من الصدمة والغضب تجاه ما تعرض له الجهاز الفني لفريق القلعة الحمراء بعد مباراة الوداد المغربي والأهلي.

وقال المصدر لـ«التحرير» أن الجهاز الفني نقل لإدارة النادي بقيادة محمود طاهر ما حدث حيث فؤجئ الثنائي حسام البدري وسيد عبد الحفيظ بسيل من التجاوزات والإهانات بدأت بفاصل من الاتهامات بمحاولة التطاول على المغرب بحجة رفض حضور كاميرا «bein sport»، ثم تلاها صرخات "اطلعوا برة" واستمرت التجاوزات بأحاديث لا يصح توجيهها للجهاز الفني والأهلي بل ووصل الأمر إلى التطاول في حق مصر.

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واختتم المصدر أن الجهاز الفني للأهلي كان سيتم إجباره علي التصوير مع "بي إن سبورتس" وهو ما أجبر البدري وعبد الحفيظ على الانفعال ومحاولة الدفاع عن النفس.