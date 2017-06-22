أبو الغيط يرحب باختيار "غسان سلامة" مبعوثًا للأمم المتحدة في ليبيا

القاهرة- (أ ش أ):

رحب أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بتعيين وزير الثقافة اللبناني الأسبق غسان سلامة ممثلا خاصا جديدا لسكرتير عام الأمم المتحدة ورئيسا لبعثة الدعم الأممية في ليبيا.

وأكد أبو الغيط ، في بيان صحفي مساء اليوم الخميس ، ثقته في أن "سلامة" سيواصل بكل اقتدار الجهود التي تضطلع بها الأمم المتحدة من أجل حلحلة الأزمة الليبية ومرافقة الأطراف الليبية في المسيرة السياسية الرامية للتوصل إلى تسوية شاملة للوضع في البلاد واستكمال تنفيذ الاستحقاقات المنصوص عليها في اتفاق الصخيرات.

وصرح الوزير المفوض محمود عفيفي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية، في البيان ذاته، بأن "أبو الغيط" عبر عن تطلعه لأن تشهد المرحلة المقبلة مزيدا من التعاون والتنسيق بين الجامعة العربية والأمم المتحدة بغية دعم عملية المصالحة والوفاق الوطني في ليبيا، بما في ذلك في سياق المجموعة الرباعية المعنية بدعم ليبيا والتي تضم الجامعة العربية والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي.

وأضاف "عفيفي"، أن "أبو الغيط" حرص أيضا على الإشادة بالجهود التي بذلها مارتن كوبلر المبعوث الأممي المنتهية ولايته في تقريب وجهات النظر بين الأشقاء الليبيين وحشد الدعم الدولي للمؤسسات الوطنية الليبية، مؤكدا على التزام الجامعة العربية من جانبها بدعم أي جهد يرمي للتوصل إلى الحلول التوافقية المطلوبة لإنهاء الصراع في ليبيا وتمكينها من استكمال مسيرة انتقالها الديمقراطي.