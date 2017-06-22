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7 مصابين في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين عائلتين بالمحلة

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مصراوي Masrawy

7 مصابين في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين عائلتين بالمحلة

10:33 م الخميس 22 يونيو 2017

7 مصابين في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين عائلتين بالمحلة

مشاجرة - ارشيفية

الغربية - مروة شاهين: 

دفعت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية، مساء اليوم الخميس، بدوريات من الشرطة والمدرعات لفض مشاجرة بالأسلحة البيضاء والعصي والشوم، اندلعت بين عائلتي "شراكي" و "البلتاجي"؛ بسبب خلافات على قطعة أرض بوسط عزبة الشراكي بدائرة مركز المحلة؛ ما أدى إلى سقوط 7 مصابين، بينهم أمين شرطة، جرى نقلهم جميعًا إلى طوارئ مستشفى المحلة.

كان اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، تلقى إخطارًا من العقيد علاء الغرباوي مأمور مركز المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة مفاده اندلاع مشاجرة بين عائلتي الشراكي والبلتاجي؛ بسبب خلافات على قطعة أرض بنطاق عزبة الشراكي بدائرة المركز.

وباشرت القيادات الأمنية، تحت إشراف اللواء زكريا عباس، حكمدار أمن المحلة وسمنود، رافقه عدد من القيادات الأمنية، على رأسها العقيد محمد عمارة رئيس فرع البحث الجنائي بالمحلة وسمنود، والمقدم محمد عتمان وكيل فرع البحث، وقوات من الشرطة النظامية والسرية، سعيًا لاحتواء الموقف.

تحرّر محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيق.

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