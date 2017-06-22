رسميًا.. محمد صلاح يوقع عقود انضمامه إلى ليفربول

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وقع النجم المصري محمد صلاح، عقود انضمامه رسميًا، إلى صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، ضمن خطة النادي لدعم صفوف الفريق خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالي.

وأعلن الموقع الرسمي للنادي، عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»، اليوم الخيمس، أن الدولي المصري وقع رسميًا على عقد يمتد لثلاث سنوات في صفقة بلغت قيمتها 39 مليون إسترليني.

وأشارت الصحيفة إلى أن ليفربول سيدفع المبلغ على دفعتين الأولى 33.5 مليون إسترليني والثانية 5.5 مليون أخرى حسب أداء اللاعب مع الفريق، حيث من المقرر أن يتقاضي اللاعب راتبًا اسبوعيًا بقيمة 90 ألف جنيه إسترليني.

بهذه القيمة يصبح محمد صلاح أغلى لاعب في تاريخ النادي، ومن المنتظر أن يعلن النادي عن الصفقة بشكل رسمي خلال الساعات المقبلة.

وكشفت تقارير صحفية إنجليزية أن محمد صلاح سيرتدي القميص رقم 11 بعد تنازل روبرتو فيرمينو لاعب ليفربول عن الرقم ويرتدي هو القميص رقم 9 بعد أن كان من المقرر أن يرتدى الفرعون المصري 9.