قادة أوروبا يمددون العقوبات الاقتصادية على روسيا 6 أشهر

بروكسل - (أ ف ب):

وافق قادة الاتحاد الأوروبي، الخميس، على تمديد العقوبات الاقتصادية القاسية المفروضة على روسيا فترة 6 أشهر بسبب دورها المفترض في النزاع الأوكراني، حسبما أعلن رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك.

وأضاف في تغريدة على "تويتر" أن الاتحاد الأوروبي مدد العقوبات الاقتصادية على روسيا بسبب عدم تطبيقها لاتفاق مينسك".

وسيصبح القرار رسميًا في يوليو ويبدأ سريانه في 31 يوليو عند انتهاء فترة العقوبات الحالية.

وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات اقتصادية ضد روسيا بعد إسقاط طائرة الركاب الماليزية "إم أتش17" في يوليو 2014. وألقيت مسؤولية ذلك على المتمردين الموالين لروسيا في شرق أوكرانيا.

ولم ترد أية تفاصيل عن تمديد العقوبات باستثناء تغريدة توسك. إلا أن القرار كان متوقعًا وجاء بعد أن أطلع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل زملاءهم على الجهود الفرنسية الألمانية لإنجاح اتفاقات "مينسك" التي تم التوصل اليها أول مرة في أواخر 2014 وأعيد تجديدها في مطلع 2015 إلا أنه يتم انتهاكها يوميًا.

ويصر الاتحاد الأوروبي أنه يجب محاسبة روسيا على دعمها للمتمردين، إلا أن موسكو تقول إن بروكسل مخطئة للمساعدة على الإطاحة بالحكومة الشرعية.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع؛ مدد الاتحاد الأوروبي رسميًا لعام العقوبات المفروضة على روسيا بسبب ضمها شبه جزيرة القرم في 2014، وهي الخطوة التي يعتبرها الاتحاد غير قانونية.