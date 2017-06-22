ترامب كلّف أمريكا 133 ألف دولار لشراء أثاث للبيت الأبيض في 4 أشهر

كتب – محمد الصباغ:

أنفق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكثر من 133 ألف دولار على تأثيث البيت الأبيض خلال فترة رئاسته للولايات المتحدة الأمريكية منذ قرابة 4 أشهر.

وقال موقع "إنترناشيونال بيزنس تايمز" في تقرير منشور اليوم الخميس، إن ترامب أنفق 133،054 دولار على مقر إقامته الجديد في الفترة بين تنصيبه رئيسًا في 20 يناير الماضي ويوم 31 مايو.

وأشار التقرير إلى أن القيمة الإجمالية لهذا الإنفاق تعادل ثلاثة أضعاف ما أنفقه سلفه باراك أوباما خلال نفس المدة عقب تنصيبه في عام 2009.

لا تحتوي هذه المقارنة على ما أنفق خلال شهر يونيو، الذي أنفق فيه أوباما 70 ألف دولار على الأثاث، بينما أنفق ترامب فقط 17 ألف، ولا زال أمام الأخير 10 أيام لرفع الرقم.

واستعرض التقرير أغلى القطع التي اشتراها ترامب وهي طاولة مؤتمرات سعرها 13 ألف دولار من شركة "كيتينجر"، التي تمتلك تاريخًا من تزويد البيت الأبيض بالأثاث.

وقال موقع الشركة الأمريكية التي بدأت نشاطها منذ عام 1866، إن الرئيس الأمريكي الراحل نيكسون وبعد زيارته لأوروبا عام 1969 "أدرك أن البيت الأبيض يبدو باليًا مقارنة" بمقرات إقامة الزعماء الأوروبيين.

وتابع الموقع أن "الرئيس نيكسون كلّف شركة كيتينجر للأثاث في نوفمبر 1969 لتجديد الجزء الغربي."

ليست هذه المرة الأولى التي يتم فيها مقارنة الرئيس ترامب ونيكسون. فأشار الكثيرون إلى أوجه تشابه بينهما وربطوا بين أزمة روسيا التي تضرب إدارة ترامب وبين فضيحة ووترجيت التي أطاحت بالرئيس نيكسون.

واختتم التقرير بالإشارة إلى أن الفارق في مسألة تجديد البيت الأبيض هو أن نيكسون دفع من ماله الخاص بينما ترامب دفع الفاتورة من أموال دافعي الضرائب الأمريكيين.