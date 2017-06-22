بعد تصفية 7 إرهابيين في أسيوط.. مصراوي ينشر صور وكرهم

كتب -علاء عمران:

حصل موقع "مصراوي"، على صور الوكر الذي اتخذته العناصر الإرهابية، بإحدى مناطق الظهير الصحراوي الغربي لمحافظة الجيزة والوجه القبلي.

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية أن العناصر الإرهابية اتخذت هذا المكان كوكر للاختباء، وتلقي التدريبات البدنية والعسكرية على استخدام السلاح، وإعداد المتفجرات تمهيدًا للاستمرار في تنفيذ مخططاتهم الإرهابية الهادفة إلى ترويع المواطنين، ونشر الفوضى وزعزعة الاستقرار بالبلاد.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان لها اليوم الخميس، إنه ‏‫في إطار جهود الوزارة المتصلة بملاحقة العناصر الإرهابية الهاربة والمتورطة في تنفيذ عمليات العنف التي شهدتها البلاد خلال الفترة الأخيرة، وكان من بينها استهداف أبناء الطائفة المسيحية ودور عبادتهم بمحافظات (الإسكندرية، الغربية، المنيا).

وأضاف البيان أن المعلومات أكدت تجمع بعض هؤلاء العناصر بإحدى مناطق الظهير الصحراوي الغربي لمحافظات الجيزة والوجهة القبلي واتخاذها وكراً للاختباء، وتتلقى التدريبات البدنية والعسكرية على استخدام السلاح، وإعداد المتفجرات تمهيداً للاستمرار في تنفيذ مخططاتهم الإرهابية الهادفة إلى ترويع المواطنين ونشر الفوضى وزعزعة الاستقرار بالبلاد.

وأسفرت عمليات المتابعة والتعامل الأمني مع تلك المعلومات وتمشيط المنطقة المشار إليها بصورة مستمرة بحثاً عن تلك العناصر عن رصد تمركز إحدى تلك المجموعات بمنطقة جبلية بالظهير الصحراوي الغربي بدائرة مركز منفلوط محافظة أسيوط واتخاذهم من إحدى الخيام مقراً للإقامة، بحسب البيان.

وأكدت الوزارة أنه تم استهدافهم فجر اليوم إلا أنه حال استشعارهم باقتراب القوات قاموا بإطلاق الأعيرة النارية بكثافة مما دفع القوات للتعامل مع مصدرها وعثر بعمليات التمشيط عقب ذلك على 7 جثث، جاري تحديدها، بالإضافة لضبط 5 بنادق آلية، وكمية من الذخيرة الخاصة بها، ودراجة بخارية تبين احتوائها على عبوة متفجرة، وعدد من الأوراق التنظيمية الخاصة بالتنظيم الإرهابي وبعض الملابس العسكرية.

وأوضح البيان أنه تم إخطار نيابة أمن الدولة العليا؛ لمباشرة التحقيقات واتخاذ اللازم قانوناً.