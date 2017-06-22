أخبار عاجلة

ملاعب ONsport - محمد الشرقاوى: النادى الأهلى بيتعرض لـ "تكسير عظام" بسبب الظروف الإنتخابية -
محافظ البحيرة ونقيب الصحفيين يبحثان موقف مشروع إنتاج الورق من قش الأرز (صور) -
القبض على عاطل بحيازته 9 آلاف قرص مخدر وأسلحة نارية بكفر الشيخ -
بالصور.. انطلاق معسكر شباب التدريب الصيفي بالجامعة العربية بالإسكندرية -
"تضامن البرلمان": الزيادة السكانية أخطر القضايا التي تواجه مصر.. وعلى رأس أجندتنا -
«هيونداي» تطرح نسخة «هيدروجينية» من «توسان» -
«الشباب والرياضة» تكشف حقيقة إحالة مجلس محمود طاهر للنيابة -
«مكافحة المنشطات» تعلن قيمة تكلفة تحاليل الأهلي والمصري -
مقتل 40 شخصا جراء انهيار أرضي في الكونغو -
طارق عامر يلمح إلى تغييرات مرتقبة لرؤساء البنوك بنهاية سبتمبر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

المؤبد لـ4 متهمين بقتل 4 أشخاص لخلافات مالية فى الفيوم

Google+ Print

مصراوي Masrawy

المؤبد لـ4 متهمين بقتل 4 أشخاص لخلافات مالية فى الفيوم

08:01 م الخميس 22 يونيو 2017

المؤبد لـ4 متهمين بقتل 4 أشخاص لخلافات مالية فى الفيوم

المستشار جنيدي الوكيل

الفيوم – حسين فتحى:

قضت محكمة جنايات الفيوم، برئاسة المستشار جنيدي الوكيل، اليوم الخميس، بالسجن المؤبد لـ4 متهمين، و3 سنوات لمتهم آخر، لقيامهم بقتل 4 أشخاص بينهم شقيقين، بسبب خلافات مالية، كما قضت المحكمة ببراءة 7 متهمين آخرين في نفس القضية.

تعود الواقعة لشهر نوفمبر 2015 عندما تلقى مدير أمن الفيوم الأسبق، إخطارًا من مأمور مركز سنورس، بعثور الأهالي علي 4 جثث لأشخاص من أبناء المركز، بينهم شقيقين وصديقيهما، وتبين أنهم كانوا متواجدين في حجرة بمزرعة علي طريق قرية الشوبك لانتظار دورهم في ري الأرض الزراعية الخاصة بهم والموجودة بالمنطقة، وفي ساعة مبكرة من ذلك اليوم، عثر الأهالي عليهم جثث هامدة..

انتقل مدير أمن الفيوم إلي مكان الواقعة، وتبين أن المجنى عليهم كلا من "محمد.ع" 35 سنة، عامل زراعي، وشقيقه "أحمد" 45 سنة، عامل، و"أحمد.م" 50 سنة، موظف بالتربية والتعليم، و"نادي.ع" 28 سنة، حداد، فيما عثر الأهالى علي الأول والثاني محروقين داخل المبني، والثالث والرابع ملقيان بمصرف علي بعد 50 متراً من المبني وبهما طعنات مختلفة في جسديهما.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • مصرع مواطنين اثنين وإصابة ثالث في حادث سير بالفيوم

    مصرع مواطنين اثنين وإصابة ثالث في حادث سير بالفيوم

    أخبار
  • غرق طفل ببحر يوسف بالفيوم

    غرق طفل ببحر يوسف بالفيوم

    أخبار
  • بالصور..

    بالصور.. "حقيبة حديدية" تثير الذعر قبل انطلاق مدفع الإفطار بالفيوم

    أخبار
  • بعد مشادة مع والده.. شاب ينتحر بإطلاق النيران على نفسه بالفيوم

    بعد مشادة مع والده.. شاب ينتحر بإطلاق النيران على نفسه بالفيوم

    أخبار

إعلان

cf45f286f0.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الإعلام الهندي يرد على فيديو صيني "عنصري" وسط التوترات الحدودية

الإعلام الهندي يرد على فيديو صيني "عنصري" وسط التوترات الحدودية

العفو الدولية: فشل الحكومة هو السبب وراء الاضرار الناتجة عن الكوارث في سيراليون

العفو الدولية: فشل الحكومة هو السبب وراء الاضرار الناتجة عن الكوارث في سيراليون

"التنسيق": 93 ألف طالب وطالبة سجلوا رغباتهم بالدبلومات الفنية حتى الآن

"التنسيق": 93 ألف طالب وطالبة سجلوا رغباتهم بالدبلومات الفنية حتى الآن

هبة هجرس: ظاهرة عمالة الأطفال أحد أسباب الزيادة السكانية

هبة هجرس: ظاهرة عمالة الأطفال أحد أسباب الزيادة السكانية