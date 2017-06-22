المؤبد لـ4 متهمين بقتل 4 أشخاص لخلافات مالية فى الفيوم

الفيوم – حسين فتحى:

قضت محكمة جنايات الفيوم، برئاسة المستشار جنيدي الوكيل، اليوم الخميس، بالسجن المؤبد لـ4 متهمين، و3 سنوات لمتهم آخر، لقيامهم بقتل 4 أشخاص بينهم شقيقين، بسبب خلافات مالية، كما قضت المحكمة ببراءة 7 متهمين آخرين في نفس القضية.

تعود الواقعة لشهر نوفمبر 2015 عندما تلقى مدير أمن الفيوم الأسبق، إخطارًا من مأمور مركز سنورس، بعثور الأهالي علي 4 جثث لأشخاص من أبناء المركز، بينهم شقيقين وصديقيهما، وتبين أنهم كانوا متواجدين في حجرة بمزرعة علي طريق قرية الشوبك لانتظار دورهم في ري الأرض الزراعية الخاصة بهم والموجودة بالمنطقة، وفي ساعة مبكرة من ذلك اليوم، عثر الأهالي عليهم جثث هامدة..

انتقل مدير أمن الفيوم إلي مكان الواقعة، وتبين أن المجنى عليهم كلا من "محمد.ع" 35 سنة، عامل زراعي، وشقيقه "أحمد" 45 سنة، عامل، و"أحمد.م" 50 سنة، موظف بالتربية والتعليم، و"نادي.ع" 28 سنة، حداد، فيما عثر الأهالى علي الأول والثاني محروقين داخل المبني، والثالث والرابع ملقيان بمصرف علي بعد 50 متراً من المبني وبهما طعنات مختلفة في جسديهما.