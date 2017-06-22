بعد طرده.. أمير سعيود يعتذر لجماهير الزمالك

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أعتذر الجزائري أمير سعيود، صانع ألعاب نادي اتحاد العاصمة الجزائري عن ما بدر منه في مباراة فريقه أمس أمام نادي الزمالك، بعد مشادته مع طارق حامد، لاعب الأبيض، مما كلف الثنائي البطاقة الحمراء.

وقال سعيود عبر حسابه الشخصي، عبر موقع التوصل الاجتماعي "إنستجرام": "اعتذار واجب للأنصار والأحباب ..بكل الود أتوجه برسالة إلى الأنصار من جماهير نادي اتحاد العاصمة وكذلك إلى الأحباب من جماهير نادي الزمالك والكرة المصرية"

وتابع: "رسالة أناشد طامعًا من خلالها الجميع بقبول إعتذاري عن الخطأ غير المقصود الذي بدر من جانبي خلال لقاء الأشقاء الذي جمع بين فريقي اتحاد العاصمة والزمالك المصري .. ورغم أنني بادرت بالإعتذار للجميع عقب إنتهاء المباراة، إلا أن قدر المحبة التي تربطني بمصر ونجومها وشعبها يحتم علي التقدم بإعتذار رسمي"

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وأختتم" كل عام وانتم بخير .. كل عام والجزائر ومصر إخوة .. بلد واحد .. شعب واحد".