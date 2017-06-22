مرضى كلى يمتنعون عن العلاج بسبب وفاة مريضة فى مستشفى بكفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار

امتنع مرضى قسم الكلى بمستشفى الرياض المركزى بكفر الشيخ، اليوم الخميس، عن تلقيهم جرعات العلاج المقررة لهم، ورفضوا تناولها نهائيًا، ونظموا وقفة احتجاجية، داخل ساحات المستشفى برفقة ذويهم، لاعتقادهم بأن الأجهزة الطبية الخاصة بالقسم، ملوثة، مما أدى إلى وفاة إحدى المريضات أثناء تلقيها العلاج.

وكان أعضاء هيئة التمريض بقسم وحدة الكلى بالمستشفى، اكتشفوا وفاة مريضة فى العقد السادس من عمرها، أثناء تلقيها العلاج داخل القسم، ما أدى إلى وجود حالة من الخوف والفزع لدى باقى المرضى، وظنوا أن تلك الأجهزة الطبية بها شوائب أسفرت عن وفاة المريضة.

انتقل المهندس نصر الريس، رئيس مركز ومدينة الرياض، والمقدم حسام نبيه، مأمور مركز شرطة الرياض، والرائد حمدى أبورية، رئيس مباحث المركز، والدكتورة لميس المعداوى، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، إلى مستشفى الرياض المركزى، للتواصل مع المرضى، وتمكنوا من إقناعهم بمواصلة تلقيهم العلاج، دون مشاكل، وأن واقعة وفاة المريضة طبيعية، ولا توجد بها أى أسباب تتعلق بسوء حالة الأجهزة والمعدات الطبية الخاصة بالقسم، فيما أبدت وكيلة وزارة الصحة مسئوليتها التامة فى حالة تعرض أى منهم لمكروه، حتى استأنف المرضى تلقيهم العلاج.