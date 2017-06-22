"مميش": عبور 4 سفن حاويات عملاقة قناة السويس غدًا

الإسماعيلية_انجي هيبة:

قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، اليوم الخميس، إن حركة الملاحة في قناة السويس تسجل غدًا الجمعة، رقمًا قياسيًا جديدًا في الحمولات اليومية العابرة للقناة، بعبور 53 سفينة من الاتجاهين بإجمالي حمولات 4.2 مليون طن، وهو ما يعكس التحسن الملحوظ في حركة التجارة العالمية.

وأرجع "مميش" أسباب الزيادات التي تحققت إلى تعافي الاقتصاد العالمي وزيادة كميات البضائع المتداولة عالميًا، بالإضافة إلى مشاريع التطوير المستمرة لقناة السويس وعلى رأسها قناة السويس الجديدة، وكذلك السياسات التسويقية المرنة التي تقوم بها هيئة قناة السويس والتي أثمرت عن جذب 3200 سفينة خلال عام 2016 والخمسة أشهر الأولى من عام 2017، مما أضاف 670 مليون دولار لعائدات القناة في تلك الفترة، مؤكدًا على أن هذه الزيادات بمثابة شهادة كفاءة تعكس ثقة المجتمع الملاحي الدولي في هيئة قناة السويس.

وأشار إلى أن حركة الملاحة تشهد غدًا الجمعة، عبور 4 سفن حاويات عملاقة، في سابقة جديدة، وفي نفس اليوم، حيث تعبر من الشمال ثاني أكبر سفينة حاويات في العالم MADRID MAERSK بحمولة كلية 219 ألف طن وترفع علم الدنمارك قادمة من الجزائر ومتجهة جنوبا إلى سنغافورة، كما تعبر من الشمال سفينة الحاويات الدنماركية العملاقة MAERSK MCKINNEY MOLLER بحمولة 200 ألف طن قادمة من المملكة المتحدة ومتجهة جنوبًا إلى الصين، بينما تشهد حركة الملاحة من الجنوب عبور سفينة الحاويات العملاقة BARZAN بحمولة 200 ألف طن وترفع علم جزر مارشال قادمة من سنغافورة ومتجهة شمالاً إلى المملكة المغربية، وتعبر معها في ذات القافلة سفينة الحاويات الدنماركية العملاقةMOGENS MAERSK بحمولة 200 ألف طن قادمة من ماليزيا ومتجهة إلى أسبانيا.

ووجه الفريق مهاب مميش، التحية والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على دعمه الدائم لهيئة قناة السويس والذي أدى إلى التطور الكبير الذي تشهده هيئة قناة السويس حاليًا، كما أشاد بالعاملين بالهيئة الذين يعملون ليلًا نهارًا من أجل زيادة عائدات المرور في القناة دعمًا للاقتصاد الوطني، ووجه الشكر للقوات المسلحة وقوات الأمن الداخلي للدور الكبير في حماية المجرى الملاحي وحركة التجارة العالمية والمنشآت الحيوية لقناة السويس.