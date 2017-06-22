الحكومة توافق على مشروع قرار جمهوري بإنشاء "جامعة السلام"

القاهرة (أ ش أ)

وافق مجلس الوزراء اليوم الخميس، في اجتماعه الأسبوعي برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة السلام"، تتضمن كليات الهندسة والصيدلة وطب الفم والأسنان والعلاج الطبيعي والفنون التطبيقية والتمريض، ويكون مقرها تقاطع طريق القاهرة الاسكندرية الزراعي مع طريق إبيار - ديما بمدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية.

يأتي ذلك في ضوء توجه الدولة نحو التوسع في إنشاء الجامعات الخاصة لتكون رافدا من روافد التعليم العالي تساهم في زيادة القدرة الاستيعابية له.

كما وافق مجلس الوزراء - من حيث المبدأ - على تفويض محافظ بورسعيد في التعاقد مع شركة كنديان كومباني (آركان) على حق إدارة المركز الثقافي (أوبرا بورسعيد) لمدة 5 سنوات بمقابل مالي متفق عليه لصالح محافظة بورسعيد والجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة، مع الاخذ في الاعتبار عدد من الضوابط التي تضمن حسن الاداء والتنسيق مع وزارة الثقافة فيما يتعلق بالمواد المعروضة.

ووافق مجلس الوزراء - أيضا - على قواعد تحصيل نسبة من قيمة المرافق العامة الرئيسية، التي أقامتها الدولة وفقا للمادة (18) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية، بحيث يتم مستقبلا تحصيل مبلغ 2000 جنيها للمساحات التي تروى بالآبار الجوفية، و4000 جنيه للمساحات التي تروى نيليا، و10 جنيها للمتر المربع للمساحات المقام عليها مباني وتروي بالآبار الجوفية، و20 جنيها للمتر المربع للمساحات المقام عليها مباني وتروى نيليا، وكذلك نسبة من تكاليف المرافق العامة الرئيسية التي أقامتها الدولة وذلك عند التصرف واصدار عقود جديدة أو عند التسجيل النهائي للعقود الابتدائية التي قامت الهيئة بإبرامها.