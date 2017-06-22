حجز القيادي العمالي كمال خليل لاتهامه بالدعوة للتظاهر للغد

كتب - محمود السعيد:

قررت نيابة النزهة الجزئية، برئاسة المستشار شريف معتز، اليوم الخميس، حجز القيادي العمالي كمال خليل، لغد الجمعة، لحين ورود تحريات جهاز الأمن الوطني في اتهامه بالدعوة للتظاهر احتجاجا على اتفاقية تمرير مجلس النواب لاتفاقية تعين الحدود البحرية بين مصر والسعودية والتي تنقل مصر بموجبها سيادتها على جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية رغم وجود أحكام قضائية ببطلانها.

ووجهت النيابة لخليل 3 اتهامات هي: إهانة رئيس الجمهورية والدعوة للتظاهر والتحريض عليه، ونشر أخبار كاذبة"، وذلك في المحضر الذي حمل رقم 10365 لسنة 2017.

وقال المحامي خالد علي إن الأحراز المضبوطة بقضية كمال خليل; منشورات على موقع فيسبوك وجهاز "لابتوب".

وشارك خليل قبل أيام في اعتصام رمزي للصحفيين داخل نقابتهم، احتجاجا على تمرير البرلمان لاتفاقية تعين الحدود البحرية بين مصر والسعودية والتي تنقل مصر بموجبها سيادتها على جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية.

كما شارك في مسيرة بوسط القاهرة انطلقت من الحزب المصري الديمقراطي، وتم القبض عليه والإفراج عنه لاحقا.