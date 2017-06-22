اكتشف تأثير 5 دقائق من الغضب على جهازك المناعي

كتبت-نرمين الجلاد:

الشعور بالغضب أمر طبيعي لدى معظم الناس، ولكن هناك من يملكون القدرة على التحكم في مشاعرهم الغاضبة، وهناك آخرون قد يصل الأمر بهم إلى الصراخ وتكسير الأشياء من أجل تفريغ تلك الطاقة السلبية. لذلك سيوضح لنا دكتور "وليد فتيحي"، تأثير الغضب علي أعضاء الجسم .

يقول دكتور"وليد فتيحي" الحاصل على الزمالة الأمريكية من المستشفيات التعليمية بكلية طب جامعة هارفرد، في برنامجه "ومحياي"، أن 5 دقائق فقط من مشاعر الغضب يمكن أن تعطل الجهاز المناعي في جسم الإنسان لمدة تزيد عن 6 ساعات.

وأكد دكتور فتيحي أن معنى ذلك أن الإنسان أصبح أكثر عرضة للأمراض المزمنة والالتهابات والأمراض السرطانية.

وأشار دكتور فتيحي أن الذرات المكثفة التي تخرج من زفير الإنسان الغاضب أثناء التعبير عن غضبه تحتوي على مواد سامة لو أنه تم تجميعها لمدة ساعة كاملة لأصبحت كافية لقتل 80 من حيوانات التجارب المعملية.

وأوضح دكتور وليد فتيحي أن العاطفة السلبية سامة للجسد وتخل بتوازنه حيث تخزن داخل كل خلية في جسم الإنسان وتسبب الألم والصداع والأمراض النفسية ، وهذا يحدث في الجسم نتيجة ترك مشاعرنا تتحكم بنا.

من ناحية أخرى، أكد دكتور فتيحي أن كل إنسان يعاني قدراً كبيراً من الإجهاد والضغوط ليس بالضرورة لأنه لديه مشاكل خارجية ولكن يرجع ذلك إلى الأفكار والتصورات السلبية وعدم القدرة على إدارة المشاعر والتحكم في الغضب.