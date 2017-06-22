أمن القاهرة: رفع حالة الطوارئ استعدادًا لاستقبال عيد الفطر المبارك

كتب - فتحي عمر وسامح غيث:

كلف اللواء خالد عبد العال، مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة؛ كافة أجهزة المديرية بتنفيذ خطة عمل تعتمد على تحقيق التواجد الأمني الفعال من الخدمات النظامية والمباحثية وضابطات قسم مكافحة جرائم العنف ضد المرأة لضبط كل ما قد يخل بالأمن العام.

وأكد عبد العال، على تعزيز الخدمات بأماكن المتنزهات والحدائق والميادين العامة ودور السينما والمسرح والمناطق التجارية والنوادي التي تشهد تجمعات جماهيرية خلال فترة أيام العيد مع العمل على ضبط محرزي و متجري الألعاب النارية نظرًا لما تشكله من خطورة وتعزيز الرقابة المرورية بمواقف الأقاليم وبمحاور الطرق داخل المدينة وخارجها ووضع خطط للتشغيل والتواجد على مدار اليوم الكامل بما يحقق السيولة المرورية بدائرة المدينة ومختلف الميادين والطرق والمحاور الرئيسية.

وشدد مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة، على إحكام الرقابة التموينية على الأسواق والمخابز ومحطات البنزين لمنع تهريب السلع المدعمة أوبيع السلع المنتهية الصلاحية والغير صالحة للاستهلاك - وقد تم تكليف كافة المستويات القيادية والإشرافية بالمتابعة الميدانية المستمرة لخطة العمل.

جاء ذلك في إطار الخطة العامة لوزارة الداخلية وتوجيهات اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية، والتي تهدف إلى اتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق الانضباط والاستقرار للشارع المصري وتوفير الهدوء والسكينة لراحة المواطنين وتحقيق السيولة في حركة المرور خاصة خلال فترة عيد الفطر المبارك وما يسبقها.