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ما لا تعرفه عن مرض "مضيفة الطيران"

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مصراوي Masrawy

ما لا تعرفه عن مرض "مضيفة الطيران"

10:22 ص الخميس 22 يونيو 2017

صورة تعبيرية

د ب أ:

حذرت مجلة "إيلي" الألمانية من أن العناية الخاطئة أو المفرطة بالبشرة قد تؤدي إلى الإصابة "بالتهاب الجلد حول الفم" "Perioral dermatitis" المعروف أيضا باسم مرض "مضيفة الطيران"، على اعتبار أن المضيفة الجوية تشتري دائما العديد من مستحضرات التجميل المختلفة من الأسواق الحرة أثناء رحلاتها حول العالم.

وأوضحت المجلة في موقعها على الإنترنت أن العناية الخاطئة أو المفرطة بالبشرة تتمثل في استخدام مستحضرات عناية وتجميل ذات مواد فعالة مختلفة، مما يُلحق ضررا بحاجز الحماية الطبيعي بالبشرة. ويترتب على ذلك فقدان البشرة للرطوبة، ومن ثم تعرضها للجفاف والتقشر والتهيّج.

وتظهر أعراض مرض مضيفة الطيران في صورة طفح جلدي أحمر اللون حول الفم في البداية، ثم على جانبي الأنف وزوايا الفم وفي نطاق الجفون أيضا، بالإضافة إلى الحكة والحرقان والشعور بشد في البشرة.

وينبغي استشارة طبيب أمراض جلدية فور ملاحظة هذه الأعراض، ويمكن تخفيف الأعراض بسرعة بواسطة الأدوية. ومن المهم أيضا الاستغناء عن مستحضرات العناية والتجميل تماما حتى تتماثل البشرة للشفاء مجددا.

وبشكل عام ينصح أطباء أمراض الجلدية بالإقلال من استعمال مستحضرات العناية والتجميل قدر المستطاع؛ فعلى سبيل المثال يكفي تنظيف الوجه بالماء فقط، كما ينبغي مراعاة ألا تتعرض البشرة للعديد من المواد الفعالة خلال فترة زمنية قصيرة.

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مصراوي Masrawy

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