السيسي : مخاطر الإصلاح الاقتصادي كبيرة جداً

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قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه مُصر على استكمال طريق البناء والتقدم والتنمية، بعد اتخاذ خطوات صعبة لتصحيح الوضع الاقتصادي.

وقال السيسي، في كلمته خلال احتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر اليوم الأربعاء: «عايز أقول مخاطر الإصلاح الاقتصادي كبيرة جدا، رغم أن كل المستشارين كانوا بيقولوا بلاش».

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وأضاف: «لا يمكن أبدا نستمر كمصر دولة في ظروفها الاقتصادية الصعبة إلى ما شاء الله، قولنا هناخد الطريق الصعب وننحي المصالح الشخصية ومُصرين ناخد طريق البناء والتقدم والتنمية، وإحنا راضون بقضاء الله وقدره».