خروجه من الحفرة وخلعه «البنطلون».. 6 مشاهد مثيرة لـ«محمود حميدة» مع «رامز»

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وقع الفنان محمود حميدة، ضحية جديدة في برنامج المقالب "رامز تحت الأرض"، مع الفنان رامز جلال، على قناة "إم بي سي مصر". ليكون الضحية رقم 24.

وفور عرض الحلقة أصبحت الحلقة، وبالأخص اسم "محمود حميدة" الأكثر تداولًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي مجموعة من أبرز المشاهد في حلقة "حميدة" مع "رامز"، التى أثارت ضجة كبيرة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي..



1- خلع البنطلون

في أول رد فعل غير متوقع بعد اكتشاف "حميدة" المقلب قام بخلع بنطاله وهو يضحك، واقترب من رامز وقام بتهديده قائلًا: "أنا بتجيبني لنيشان"، وحاول فريق العمل رفع بنطاله إلا أنه رفض ذلك وهو يضحك وبقي متماسكا حتى آخر المقلب.

بعد إذاعة برومو الحلقة وظهر فيها "حميدة" وهو يقوم بخلع بنطاله اعتقد البعض بأنه تعبير عن غضبه، ولكنها في الواقع ردة فعل شعبية مصرية عند التعرض لمقلب، ورفض محمود كل محاولات رامز لإعادة ارتداء السروال، مما اضطر المخرج للتركيز على النصف العلوي فقط.



2- كذب «إم بي سي»

على الرغم من قيام قناة "إم بي سي" مصر بحذف مشهد خلع "حميدة" لسرواله في "البرومو" بعدما أثار استياء الكثيرين، استغلت القناة الفضائية الضجة الإعلامية التي أثيرت بسبب هذا الموقف، وتجاهلت ردود الأفعال وأذاعت المشهد في الحلقة الـ24 كأنها كانت تحاول وقتها تهدئة الرأي العام والهجوم الذي حدث على البرنامج والقناة.



3- شجاعة محمود حميدة

فاجأ "حميدة" المشاهدين بلياقته البدنية العالية وظهر متماسكا أثناء سقوط السيارة من أعلى التل الرملي، وجلس على ظهر السيارة إلى أن ظهرت السحلية الكبيرة فقفز من السيارة وحاول ونجح في سحب نفسه إلى خارج البقعة، ليكون أول ضيف بعد 24 حلقة ينجح في الخروج بمفرده من الرمال المتحركة، ووصفه "رامز" بـ"صاحب القلب الميت".

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وأثارت الحلقة وبالأخص ذلك المشهد إعجاب رواد مواقع التواصل، وعلق أحد المتابعين قائلًا: "الفنان محمود حميدة، بطل الحلقات جميعها، فهو الوحيد الذي استطاع خوض المعركة بنجاح، عرف يخرج من الرمال المتحركة، وينجو من المقلب"، وعلق آخر: "محمود حميدة، أول شخصية تتصرف بشكل صحيح، رد جسمه على الرمل وخرج منها بسهولة".



4- سخرية رامز

سخر رامز من طريقة وضع يده في يد فتاة المقلب، قائلا: "حميدة بيلعب المستهبلة.. تحس إنه بيلاعبها رست".

وعند هبوط الطائرة التى كانت تنقله إلى موقع تصوير البرنامج: علق قائلًا: "نظارة محمود حميدة قالبة على صلاح نصر.. يخرب بيتك يا شيخ.. مكتشف زواحف".

5- أول ضيف يرتدي عباءة

يعتبر "حميدة" أول ضيف يرتدي عباءة وغطاء للرأس، ارتداهما فور خروجه من الطائرة، وقبل أن يركب الجمال.

6- أول ضيف يتكلم الفصحى

استغرق "حميدة" وقتا طويلا في حواره مع نيشان، وعلى عكس أغلب ضيوف رامز سيطرت اللغة العربية الفصحى على الحوار.