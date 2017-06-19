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استعدادًا لعيد الفطر.. وصول 4200 رأس ماشية لميناء الإسكندرية

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مصراوي Masrawy

استعدادًا لعيد الفطر.. وصول 4200 رأس ماشية لميناء الإسكندرية

02:19 م الإثنين 19 يونيو 2017

استعدادًا لعيد الفطر.. وصول 4200 رأس ماشية لميناء الإسكندرية

الإسكندرية – محمد عامر:

وصلت ميناء الإسكندرية، اليوم الإثنين، السفينتان "بلو موون"، و" موتيفاتور" قادمتين من إسبانيا وسلوفينيا، وعلى متنهما 4 آلاف و233 رأس ماشية، ضمن عدد من شحنات الماشية الحية المقرر وصولها من الخارج استعدادًا لعيد الفطر المبارك.

وقال رضا الغندور، المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية، إنه جرى تفريغ شحنة الماشية ونقلها للحجر البيطري بالميناء، لإجراء الكشف الطبي عليها، للتأكد من خلوها من الأمراض وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وفى سياق آخر، أشار "الغندور" إلى ارتفاع مخزون الغلال بصوامع ومستودعات الميناء إلى مليون و48 ألف طن منهم 391 ألف طن قمح، بعد وصول شحنتي قمح وذرة من رومانيا وروسيا تزن 129 ألف طن.

وأضاف المتحدث بإسم ميناء الإسكندرية، أن إجمالى السفن الموجودة بمينائي الإسكندرية والدخيلة بلغ 128 سفينة، فيما سجل النظام الإلكترونى بالميناء دخول وخروج 10 آلاف شاحنة عامة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

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