دراسة تكشف عن أفضل علاج لاكتئاب ما بعد الولادة

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كشفت دراسة نفسية حديثة أن قيام السيدات ببعض التدريبات البدنية، قد تساعدهن في تخطي مراحل الاكتئاب الذي يصاحب الولادة.

ووفقًا لموقع "جامينت وورك"، فإن الدراسة التي أجريت بجامعة "ألفاريز بوينو" الإسبانية، أكدت أن الحركات البدنية تسهم في إفراز هرمونات السعادة النفسية التي تسهم في مكافحة شعور الاكتئاب، والذي يصاحب المرأة بعد الولادة، مشيرة إلى أن سيدة من كل 9 تعاني هذه الحالة بعد الإنجاب.

وأشارت الدراسة إلى أن بعض التدريبات لها تأثير جيد على أداء الرضاعة في الأشهر الأولى بعد الولادة، كما أنها تسهم، عن طريق زيادة إفرازات الهرمونات المسؤولة عن السعادة، في مكافحة الاكتئاب.