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"مفاجآت تسويقية" لمن سيزور دبي هذا الصيف

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مصراوي Masrawy

"مفاجآت تسويقية" لمن سيزور دبي هذا الصيف

03:31 م الخميس 15 يونيو 2017

دبي

مصراوي-

أصبحت دبي واحدة من أهم الوجهات السياحية حول العالم، ورغم أنها لا تعد وجهة مثالية في الصيف لارتفاع درجة الحرارة والرطوبة، إلا أن زوار المدينة في تلك الفترة تنتظرهم مفاجآت تسويقية مثل المكافأة التي تعتزم شركة طيران الإمارات تقديمها.

وبحسب "CNN بالعربية" أعلنت طيران "الإمارات" عن خدمة "My Emirates Pass،" والتي يمكن من خلالها استخدام تذكرة الطائرة لركاب "الإمارات" كبطاقة عضوية "حصريّة" تخوّل حامليها الحصول على خصومات وعروض في دبي.

وبين الوجهات التي تقدّم خصماً لحاملي تذاكر الإمارات أكثر من 120 مطعماً ومقهى، بعضها ضمن فنادق مثل "حياة ريجينسي" و"مريديان" و"ماريوت،" إلى جانب الوجهات الموجودة خارج الفنادق.

كما تشمل العروض التجارب الترفيهية، مثل نوادي الجولف والمنتزهات، أبرزها "دبي باركس آند ريزورتس،" وغيرها.

ويسري هذا العرض لبطاقات السفر التي تحمل التاريخ ما بين 1 يونيو الجاري وحتى 31 أغسطس المقبل.

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