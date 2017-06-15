بالصور- افتتاح هوم وركس مصر لمستلزمات المنزل تحت شعار "جرب المنتج قبل شراءه"

افتتح مساء أمس الأربعاء محلات هوم وركس "homeworks"و هو أحدث العلامات التجارية لمجموعة الفطيم المتخصصة في جميع مستلزمات المنزل ، وذلك بحضور عدد من الشخصيات العامة ورجال الأعمال والإعلام في كايرو فستيفال سيتي بالتجمع الخامس.

بدأ الحفل بإلتقاط بعض الصور مع جميع العاملين بالمكان وتقدم الحضور الأستاذ جمال محرم رئيس مجموعة الفطيم مصر، والذي بدأ الحفل بكلمته عن عدد العاملين فى مجموعة الفطيم مصر الذين تجاوزوا ال2000 موظف، مؤكدا ان عبد الله الفطيم مالك مجموعة الفطيم كان لديه بعد نظر عندما بدأ في اقامة مشروعاته فى صحراء التجمع الخامس التى أصبحت الآن وجهة كل المصريين والعرب للتسوق والبحث عن التميز.

تعليقاً على الافتتاح ، قال عصام حافظ ، المدير الاقليمي للفطيم للبيع بالتجزئة في مصر والاردن ولبنان: "يقدم هوم وركس وجهة متخصصة و حصرية لعملائه فى مصر، حيث بامكانهم ان يجدوا كل ما يحتاجونه للمنزل تحت سقف واحد، ليغطي بذلك فجوة سوقية في هذا القطاع ". و أضاف حافظ: "وذلك بالاضافة الى العديد من الحلول الجديدة و المبدعة و منتجات "اصنعها بنفسك" التي تساهم في توفير الوقت للمستهلك بينما تضفي جمالاً على اسلوب الحياة المنزلية في ذات الوقت".

حضر الحفل الاعلامي مدحت شلبي والإعلامية وخبيرة التغذية سالي فؤاد، وقدمت الحفل الإعلامية يارا الجندي.

يذكر ان محلات هوم وركس -والتى لها فروع فى المملكة العربية والسعوجية والامارات- يقدم مفهوم "البيت المفتوح"، بحيث يستطيع عملائه ان يجدوا كل ما يحتاجون اليه من المنتجات ، والمعدات المنزلية و أدوات واكسسوارات للمطبخ، وديكورات ، ومعدات و أجهزة كهربائية ، بالإضافة إلى مفروشات خارجية و لوازم و معدات الحدائق.

يوفر هوم وركس لعملائه فرصة تجربة المنتجات قبل شرائها. وقد تم تدريب العاملين و خبراء المنتجات على تقديم المساعدة للعملاء ليتمتعوا بتجربة تسّوق مختلفة . كما يوجد منطقة مخصصة للعب الأطفال.