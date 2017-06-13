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وزير اقتصاد أسبق: السيسي ينتهز أي فرصة لكسر الجمود بين مصر والغرب
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الثلاثاء 13 يونيو 2017 11:30 مساءً
ماي ترحب بعملية خروج جيدة لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي
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الثلاثاء 13 يونيو 2017 11:24 مساءً
موجز أخبار مصراوي 13/6/2017
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الثلاثاء 13 يونيو 2017 11:24 مساءً
الطيران: السماح للطائرات غير القطرية بالمرور عبر الأجواء المصرية
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الثلاثاء 13 يونيو 2017 11:24 مساءً
مناوشات بين الأمن وصحفيين تظاهروا ضد مناقشة "تيران وصنافير" أمام مقر النقابة (صور)
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الثلاثاء 13 يونيو 2017 11:24 مساءً
تصفيات أوروبا للمونديال - حازم إمام: المجموعة التاسعة هي الأمتع بين جميع المجموعات
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الثلاثاء 13 يونيو 2017 11:19 مساءً
وفد عسكري تركي يزور قطر تمهيدًا لنشر القوات فيها
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الثلاثاء 13 يونيو 2017 11:12 مساءً
النيابة الإدارية تحيل مدرس بأسيوط إلى المحاكمة التأديبية لتحرشه بالطالبات
-
الثلاثاء 13 يونيو 2017 11:12 مساءً
تصفيات أوروبا للمونديال - ميدو: بعض المدربين يرفضون تدريب المنتخبات
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الثلاثاء 13 يونيو 2017 11:07 مساءً
فيديو| عبد الحليم قنديل عن شريف إسماعيل: «سكرتير الرئيس»
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الثلاثاء 13 يونيو 2017 11:05 مساءً
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8 الصبح - حلقة عن تطورات مناقشة إتفاقية ترسيم الحدود - حلقة الثلاثاء 13-6-2017
DMC
DMC
الثلاثاء 13 يونيو 2017 12:33 مساءً
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