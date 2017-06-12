بالصور.. كلب يحصل على وظيفة رجل شرطة في كولومبيا

كتب - هشام عواض:



يستعين رجال الشرطة في أنحاء العالم بالكلاب في مساعدتهم في اداء عملهم، إلا أن هناك كلب شرطة حصل على وظيفة ضابط شرطة.

وهذا ما حدث بالفعل في كولومبيا عندما انضم أحد الكلاب الضالة إلى العمل مع الشرطة، وتم إعطاؤه بدلة خاصة برجال الشرطة، بحسب صحيفة "ميرور" البريطانية.

كان قد أنقذ الشرطي نيكولاس إليخاندر والتيروس، أثناء تجواله في دورية روتينية في شوارع العاصمة الكولومبية بوجوتا، كلب مشرد واصطحبه معه إلى قسم الشرطة، حيث تم تبنيه، وإعطاؤه بذلة شرطة لينضم إلى سلك الشرطة.

وللكلب آزول مهمات، وهي قيامه بدوريات برفقة زميله "والتيروس"، في الشوارع على متن حصان تارة، وعلى متن دراجة نارية تارة أخرى وهو يرتدي زي الشرطة الكامل. ويرافق الكلب دوريات الشرطة بالطائرات المروحية، كلما ناداه الواجب.

ويحظي آزول بشعبية كبيرة بين النساء والأطفال الذين يلتقطون الصور معه كلما شاهدوه في الشوارع.