ننشر صور الشهيد أحمد حسين رئيس مباحث شربين بالدقهلية

كتب - علاء عمران:

حصل موقع مصراوي على صور للمقدم أحمد حسين - رئيس مباحث شربين، الذي استشهد علي يد مجهولين ليلة أمس.

كان مصدر أمني صرح ، في السعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، بأن المقدم أحمد حسين - رئيس مباحث شربين، استشهد بعد تدهور حالته الصحية نتيجة إصابته بعدد من الطلقات النارية من قبل مجهولين.

و ‏‫كشف المصدر تفاصيل استشهاد رئيس مباحث شربين بالدقهلية، قائلًا إن مجهولين اثنين يستقلان دراجة بخارية استهدفوا رئيس مباحث مركز شربين بالدقهلية، وقاموا بإطلاق أعيرة نارية أثناء استقلاله سيارة شرطة.

وأضاف -المصدر في تصريح خاص لـ"مصراوي"، أن الحادث أسفر عن إصابة رئيس المباحث بطلقتين في القدم وفرد شرطة بطلق ناري في قدمه.

وأشار المصدر إلى أنه تم نقل المصابين للمستشفى، وتم تشكيل فريق بحث لسرعة ضبط الجناة، وتم عمل الأكمنة اللازمة وإغلاق جميع مداخل ومخارج المحافظة.

وأوضح المصدر أنه لم يتم تحديد هوية المتهمين حتى الآن، أو تحديد إن كان الحادث سياسي أم جنائي.

يذكر أن اثنين ملثمين كانا يستقلان دراجة نارية استهدفا سيارة المقدم أحمد حسين، رئيس مباحث شربين، على طريق "المنصورة - شربين الشرقي" في المنطقة بين قريتي "كفر البرامون" و"بداوي" وأطلقوا رصاصات من سلاح آلي وبندقية خرطوش تجاه السيارة فأصابا رئيس المباحث وسائقه.