ننشر صور الشهيد أحمد حسين رئيس مباحث شربين بالدقهلية
ننشر صور الشهيد أحمد حسين رئيس مباحث شربين بالدقهلية
06:32 ص الإثنين 12 يونيو 2017
-
عرض 12 صورة
-
عرض 12 صورة
-
عرض 12 صورة
-
عرض 12 صورة
-
عرض 12 صورة
-
عرض 12 صورة
-
عرض 12 صورة
-
عرض 12 صورة
-
عرض 12 صورة
-
عرض 12 صورة
-
عرض 12 صورة
-
عرض 12 صورة
إعادة الألبوم
الألبوم التالى
في عز الضهر.. ضبط "لص بطاريات" بالشيخ زايد
كتب - علاء عمران:
حصل موقع مصراوي على صور للمقدم أحمد حسين - رئيس مباحث شربين، الذي استشهد علي يد مجهولين ليلة أمس.
كان مصدر أمني صرح ، في السعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، بأن المقدم أحمد حسين - رئيس مباحث شربين، استشهد بعد تدهور حالته الصحية نتيجة إصابته بعدد من الطلقات النارية من قبل مجهولين.
و كشف المصدر تفاصيل استشهاد رئيس مباحث شربين بالدقهلية، قائلًا إن مجهولين اثنين يستقلان دراجة بخارية استهدفوا رئيس مباحث مركز شربين بالدقهلية، وقاموا بإطلاق أعيرة نارية أثناء استقلاله سيارة شرطة.
وأضاف -المصدر في تصريح خاص لـ"مصراوي"، أن الحادث أسفر عن إصابة رئيس المباحث بطلقتين في القدم وفرد شرطة بطلق ناري في قدمه.
وأشار المصدر إلى أنه تم نقل المصابين للمستشفى، وتم تشكيل فريق بحث لسرعة ضبط الجناة، وتم عمل الأكمنة اللازمة وإغلاق جميع مداخل ومخارج المحافظة.
وأوضح المصدر أنه لم يتم تحديد هوية المتهمين حتى الآن، أو تحديد إن كان الحادث سياسي أم جنائي.
يذكر أن اثنين ملثمين كانا يستقلان دراجة نارية استهدفا سيارة المقدم أحمد حسين، رئيس مباحث شربين، على طريق "المنصورة - شربين الشرقي" في المنطقة بين قريتي "كفر البرامون" و"بداوي" وأطلقوا رصاصات من سلاح آلي وبندقية خرطوش تجاه السيارة فأصابا رئيس المباحث وسائقه.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
مصدر يوضح ملابسات استهداف رئيس مباحث شرطة شربين بالدقهلية
-
وقف محفظ قرآن عن العمل لتعديه بالضرب على طالبات معهد أزهري بالدقهلية
-
اليوم.. محاكمة 16 متهمًا بـ "قضية ثأر الصف"
-
ضبط وكيل مكتب بريد استولى على أموال حساب توفيرعميلة بالدقهلية
إعلان
إعلان
أخبار تهمك
-
وكيل "دفاع النواب": "تيران وصنافير" سعودية.. وسنرد الأمانة إلى أهلهاأخبار
-
مشادات خلال مناقشة "تيران وصنافير" في البرلمانأخبار
-
"حلايب وشلاتين" تثير أزمة خلال مناقشة اتفاقية "تيران وصنافير" في البرلمانأخبار
-
قصة عراقي خاطر بحياته وصعد عمارة الأزاريطة المائلة.. "الباسبور أولا"أخبار
-
بالفيديو.. "هدف ساذج" يمنح تونس فوزًا على مصر بتصفيات أمم إفريقيارياضة
-
ننشر الصور الأولى من موقع حادث استهداف ضابط شرطة بالدقهلية على أيديأخبار