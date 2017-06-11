الشاي الأخضر والجزر.. 10 أطعمة لبشرة مثالية في الصيف

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هل سئمتِ من كثرة استخدام الكريمات والوصفات التي لا تحل مشاكل جفاف البشرة ولا تعطيك النضارة اللازمة؟.. هل أنفقتِ أموالا كثيرة دون جدوى على مرطبات الجلد التي لا تأتي بنتيجة؟.. هل فكرت يومًا أن الحل قد يكون بين يديكِ لكن لا تدركيه؟.. الآن يمكنك الحصول على بشرة أكثر حيوية ونضارة وإشراقا بالأطعمة والخضروات الطازجة التي تعوضك عن الكريمات المليئة بالكيماويات.

1- الفلفل الرومي الأحمر

هل تعلمين أن حبة واحدة من الفلفل الرومي الأحمر تعطيكِ 100% من نسبة فيتامين "سي" التي تحتاجينها يوميا؟ حيث إن تناول حبة واحدة من الفلفل الرومي الأحمر يوميا يزودك بفيتامين "بي" وبالألياف الغذائية اللازمة لتجدد بشرتك والمحافظة على شبابك، فالفلفل الأحمر ينشط الدورة الدموية ويمنع التجاعيد ويقضي على حب الشباب.

2- الشيكولاتة الخام

جميعنا يعشق الشيكولاتة ونأكلها من باب الرفاهية والمذاق الرائع فقط دون التفكير في فوائدها، ولكن الذي لا تعلميه هو أن الشيكولاتة قد تكون سببا في شبابك الدائم، فهي غنية بالمواد المضادة للأكسدة والأحماض الدهنية التي تحارب خشونة الجلد وتحميه من آشعة الشمس الضارة.

3- شرائح السلمون

السلمون غذاء ممتاز لمكافحة التوتر والقلق والاكتئاب، ويغذي جسمك بفيتامين "دي" المسئول عن المحافظة على صحة القلب والقولون والعظام، وبالإضافة لذلك يحتوي السلمون على أحماض "أوميجا 3" الدهنية التي تقوم بالقضاء على التهابات الجلد وحب الشباب والتجاعيد وترطيب البشرة، كما أنه يغذي الشعر ويكسبه لمعانا رائعا.

4- زيت جوز الهند

يعتبر زيت جوز الهند من أكثر الزيوت التي تحتوي على دهون مشبعة بنسبة 90%، كما أنه يحتوي على حمض "اللوريك" المضاد لبكتيريا الجلد والفيروسات، بالإضافة إلى فيتامين "إي" الذي يحافظ على بشرتك ناعمة وبدون تجاعيد.

ويمكن الاستفادة من زيت جوز الهند عن طريق استخدامه ككريم للجلد عن طريق وضعه على البشرة مرة واحدة يوميا، وستجد بشرتك أكثر نعومة وحيوية.

5- الشاي الأخضر

الشاي الأخضر مصدر غني بمضادات الأكسدة والأحماض الأمينية التي تغذي بشرتك وتجعلها قوية وأكثر حيوية، وبالإضافة لذلك فإن للشاي الأخضر فوائد أخرى تتمثل في تقليل خطر الإصابة بضغط الدم المرتفع، ومقاومة فرص الإصابة بالسرطان.

وللحصول على أفضل النتائج يمكنك تناول 3 أكواب من الشاي الأخضر يوميا.

6- السبانخ

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إذا كنتِ لا تحبين السبانخ فاعلمي أنك قد فقدتِ جزءا كبيرا من صحتِك وحرمتِ جسمك من المعادن والفيتامينات التي لا توجد إلا في السبانخ، فالسبانخ مصدر غني بالفولات والحديد والكلوروفيل والماغنسيوم، وفيتامين "إيه"، وفيتامين "إي"، وفيتامين "سي"، بالإضافة إلى مضادات الأكسدة والألياف النباتية والبروتينات، وبذلك فهي تحافظ على بشرتك نظيفة ورطبة دائما.

7- البذور

بذور عباد الشمس وبذور الكتان وبذور اليقطين، كلها أشياء تساعدك في تجديد شبابك والحفاظ على بشرتك، فجميعها غنية بالبروتينات وفيتامين "إي" والماغنسيوم، بالإضافة إلى أحماض "أوميجا 3" الدهنية، وبذلك فهي تحارب تجاعيد الوجه وتجعل البشرة أكثر حيوية ونعومة.

ويمكن إضافة تلك البذور إلى طعامك ووضعها على السلطة أو تذويبها بالزبادي أو العصير.

8- الكرفس

الكرفس غني بالفيتامينات التي تساعد على تنشيط الدورة الدموية وخفض ضغط الدم المرتفع، وبذلك فهو يقوم بتجديد خلايا الجلد وترطيب البشرة، كما أنه يملك أثر فعال في محاربة الصداع النصفي وخفض مستوى الإجهاد وتقليل فرص الإصابة بالسرطان.

ويحتوي الكرفس على الصوديوم والماغنسيوم والماء اللازم لمنع جفاف البشرة وترطيبها، وللحصول على أفضل النتائج ينصح بتناوله يوميا، فهو لا يحتوي على سعرات حرارية عالية.

9- البابايا

فاكهة البابايا ليست رائعة في الطعم فقط، ولكنها رائعة في الفوائد أيضا، فهي تحتوي على العناصر الغذائية المضادة للأكسدة، بالإضافة إلى فيتامين "إي" و"سي"، وبذلك فهي تقضي على التجاعيد وتمنع ظهور حب الشباب.

وللبابايا فوائد أخرى تتمثل في محاربة السمنة لأنها منخفضة السعرات الحرارية ولا تحتوي على الكوليسترول، كما أنها تزيل التهابات الجلد وتحمي بشرتك من الشمس.

10- الجزر

يحتوي الجزر على فيتامين "إيه" الذي يقوم بدوره بتجديد خلايا الجلد وحمايته من التشقق والجفاف، كما أنه يحتوي على عناصر غذائية لازمة لترطيب البشرة وحمايتها من أشعة الشمس.

ويمكنك الاعتماد على هذه الأطعمة في حياتك اليومية للحصول على بشرة مثالية خالية من البثور والتشققات والحبوب، فقط داوبي على تناولها واحذري من الوجبات السريعة المليئة بالزيوت والدهون التي تزيد التهابات الجلد.