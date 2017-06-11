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دراسة: أطوال البشر زادت في 100 عام الأخيرة.. وهذا هو الشعب الأطول

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مصراوي Masrawy

دراسة: أطوال البشر زادت في 100 عام الأخيرة.. وهذا هو الشعب الأطول

01:17 ص الأحد 11 يونيو 2017

دراسة: أطوال البشر زادت في 100 عام الأخيرة.. وهذا هو الشعب الأطول

دراسة: أطوال البشر زادت في 100 عام الأخيرة.. وهذا


كتب - هشام عواض:

أجرى علماء في مجال الصحة دراسة حول أطوال البشر حاليًا بالمقانة مع متوسط أطوالهم خلال القرون الماضية، ووجدوا أن أطوال البشر ازدادت بشكل ملحوظ على مدى القرون الماضية.

أشارت الدراسات التي أعدها علماء بمؤسسة الأمراض غير المعدية "NCD-RisC"، إلى أن  في القرن الأول الميلادي كان متوسط طول الرجال نحو 173.7 سم، وازداد هذا الطول وصولاً إلى القرن الحالي، بحسب موقع "business insider".

ووجد العلماء أن المئة عام الأخيرة شهدت تغيرًا ملحوظًا في أطوال البشر في جميع أنحاء العالم، حيث باتوا أطول بشكل ملحوظ عن الماضي.

وتشير الأرقام إلى أن الرجال في إيران زادوا طولًا أكثر من باقي الشعوب، حيث ازداد معدل الطول لديهم من 158.5 سم، إلى نحو 176.5 سم.

وجاء في المرتبة الثانية رجال جرينلاند، بزيادة من 161.5 إلى 179.8 سم، ثم الرجال في كوريا الجنوبية من 161.5 إلى 179.8، واليونان من 164.5 إلى 182.8، واليابان من 155.4 إلى 173.7 سم.

أما بالنسبة لأطوال النساء، فالكوريات الجنوبيات حللن في المرتبة الأولى، بزيادة من 146 إلى 164.5 سم، واليابان ثانيًا من 146 إلى 158.5 سم، والتشيك ثالثًا من 152.4 إلى 170.6، ثم صربيا من 152.4 إلى 170.6، وكرواتيا من 155.4 إلى 167.6 سم.

وأرجع الباحثون سبب زيادة أطوال البشر إلى الجينات الوراثية، حيث تعتبر السبب الرئيسي وراء ذلك، كما أن هناك عوامل أخرى، مثل تحسن الرعاية الصحية والنظافة والتغذية.

يعتقد الباحثون أن الناس في لاتيفيا قد وصلوا إلى أقصى حد في الطول، حيث يبلغ متوسط طول الرجال نحو 185.9 سم، ولدى النساء 173.7 سم، لكن لا يمكن التنبؤ بما سيحدث في المستقبل.

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