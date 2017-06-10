شاب يلجأ لحيلة غريبة للقاء عشيقته في نهار رمضان بالبحيرة

شيماء مصطفى

لجأ أحد الشباب في مركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة إلى حيلة غريبة للتخفي عن أعين الجيران أثناء لقاء عشيقته في نهار رمضان، حيث ارتدى نقاباً كاملاً وملابس سيدات، للتمكن من مقابلتها.

وأثناء محاولته صعود سلم منزل عشيقته سقط في قبضة الأهالي الذين شكّوا في أمره، فضبطوه، معتقدين أنه كان يحاول خطف أحد الأطفال، لكنه رفض إبداء سبب تخفيه وراء النقاب، فتمّ تسليمه للشرطة.

مدير أمن البحيرة اللواء علاء الدين شوقي تلقى إخطاراً من مدير إدارة البحث الجنائي اللواء محمد خريصة، يفيد بورود بلاغ إلى مأمور مركز شرطة إيتاي البارود، المقدم علاء أبو غزالة، من أهالي قرية «الضهرية»، دائرة المركز، بضبط أحد الأشخاص مرتدياً ملابس نسائية.

وبالانتقال والفحص، تبين لرئيس مباحث المركز الرائد هيثم رشوان قيام الأهالي بضبط «حمدي أ. أ»، 37 سنة، مندوب بشركة للصناعات الغذائية، ومقرها مدينة 6 أكتوبر بالجيزة، ومقيم بكفر الدوار في محافظة البحيرة، مرتدياً ملابس سيدات ونقاب كامل، حال ترجله من سيارة نقل كان يقودها بالقرية.

وبمواجهة المتهم، أقر بأن الملابس تخص شقيقته، وأن الأهالي أجبروه على ارتدائها، لكنه لم يعلل سبباً لذلك.

المصدر : مباشر24

شبكةعيونالإخبارية

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