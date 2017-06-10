خبر سار التموين: صرف كحك العيد بنقاط الخبز لهذا الشهر بمناسبة العيد

شيماء مصطفى

خبر سار يسعد الكثير من المصريين، بسبب غلاء الأسعار قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بإصدار قرار، بمناسبة اقتراب عيد الفطر المبارك، فقد قررت الوزارة صرف كحك العيد بدلا من النقاط المتبقية في رصيد الخبز على بطاقة التموين.

وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه سوف يتم ضخ كمية كبيرة من الكحك والبسكويت والبيتي فور، وذلك في الأيام القادمة في الجمعيات الاستهلاكية في جميع مدن جمهورية مصر العربية.

كما أن الوزارة قامت بمد فترة صرف الكحك حتى يوم 20 من شهر يونيو الجاري، وذلك لمساعدة المواطنين علي الحصول على كحك العيد بشكل مجاني كي لا يحرموا من التمتع بمظاهر العيد بسبب غلاء الأسعار، كما انه سوف يتم توفير كميات كبيرة من الدقيق والزيت والسمن في الجمعيات الاستهلاكية وذلك لكي يتم تغطية زيادة الطلب عليهم في هذه الفترة.

المصدر : مصرفايف