بالفيديو- في الهند.. الآلاف يتجمعون لابتلاع السمك الحي للعلاج من هذا المرض



كتب - هشام عواض:

يتجمع في شهر يونيو من كل عام الأشخاص الذين يعانون من مرض الربو في مدينة حيدر آباد في جنوب الهند، لخوض طريقة غريبة من العلاج وهي بابتلاع سمكة حية.

وقف أكثر من 5 آلاف هندي في طوابير، الخميس، لابتلاع السمكة الحية التي توضع في فمها عجينة صغيرة مصنوعة من الأعشاب في إطار علاج تقليدي، بحسب "ديلي ميل".

ويعتقد أن هذا الأمر يسمح بالتنفس بسهولة أكبر، ويعاجل كثير من مشاكل التنفس، بحسب ما ذكرت عائلة باتيني جود التي توفر هذا العلاج.

وتقول العائلة أن السمكة تنظف الحنجرة خلال نزولها وتشفي نهائيًا من الربو ومن مشاكل تنفسية أخرى، وترفض العائلة الكشف عن هذه الوصفة السرية التي تقول إنها تعلمتها من قديس هندوسي العام 1845.

ويقوم المتطوعون بإدخال السمكة والعلاج في آن معًا في حنجرة المريض ويغلقون فمه بسرعة ويسدّون أنفه لإرغامه على الابتلاع.

ويضطر بعض الأهل إلى الإمساك بأولادهم الذين يبكون عند رؤية السمكة الحية.

ويأتي آلاف الأشخاص من كل أرجاء الهند خلال عملية التوزيع التي تستمر يومين والتي تحدد مواعيدها سنويًا وفقًا لحلول موسم الأمطار.

وتخصص الحكومة الهندية قطارات لهذا المهرجان الذي يعرف بـ"طب السمك"، وتنشر تعزيزات للشرطة للإحاطة بالحشود، وبعد ابتلاع العلاج، على المرضى أن يتبعوا حمية صارمة لمدة 45 يومًا.

ومن جهة أخرى، تندد الأوساط الطبية بهذه الممارسات وتقول إنها "غير علمية" وتقلق من غياب النظافة إلا أن العائلة تدحض هذه الاتهامات.