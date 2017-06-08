5 مشروبات تساعد على إنقاص وزنك في رمضان

كتبت- نرمين الجلاد:

يسعى البعض عند استقبال "رمضان" في استغلال شهر الصيام أجل إنقاص الوزن، حيث يتبعون الأنظمة الغذائية للوصول للأوزان المثالية لذلك نقدم لكم مجموعة من المشروبات الطبيعية التي تساعدك في إنقاص وزن جسمك.

- ماء الليمون الحامض

يعتبر من أفضل المشروبات التي تساعد علي خسارة الوزن وتقوية الجهاز المناعي والتخلص من السموم ،ويفضل شربه قبل 15 دقيقة من الأكل، مع شريحة من الزنجبيل لتعزيز التأثير.

- زيت الليمون الحامض وزيت الليمون الهندي

يعد من الزيوت الأساسية لفقدان الوزن، لأنه يساعد في إطلاق الأحماض الدهنية في مجرى الدم، ويساعد على الهضم، ويمكن وضع قطرة أو اثنتين من كل زيت في زجاجة ماء.

- الشاي الأخضر

مشروب دافئ مفيد للجسم، لأحتوائه علي مضادات الأكسدة القوية، وقدرته على تحسين معدل الكوليسترول وضغط الدم.

- شاي الايورفيديك

يخلصك من الوزن الزائد، عن طريق زيادة عملية الهضم ،والتخلص من السموم.

- خل التفاح

يحتوي خل التفاح علي العديد من الفوائد الصحية، بما في ذلك تحسين مستويات السكر في الدم والهضم عن طريق مزج الخل مع الماء والعسل.