سعر الدولار اليوم بالبنوك والسوق السوداء الخميس 8 يونيو 2017

شيماء مصطفى

الآن يمكنكم معرفة تطورات سعر الدولار الأمريكي في مصر اليوم بالسوق السوداء ، من خلال قائمة محدثة لحظياً من جميع البنوك المصرية التابعة للحكومة و البنوك الخاصة خلال شهر رمضان المعظم، وايضا اخر التطورات التي وصلت اليها سعر الدولا فى السوق السوداء لحظة بلحظة، وسوف نقوم بعمل تحديث لجدول الأسعار وبها أعلى سعر لعملية الشراء فى حالة رغبة الأفراد فى بيع العملة الأمريكية ، كما نوضح أيضا أقل سعر للبيع فى حالة الأفراد الذين يريدون شراء العملة الأمريكية ، سعر الدولار اليوم في مصر، أسعار العملة الأمريكية خلال تعاملات اليوم حيث لوحظ استقرار عام بأسعار الدولار في مصر بالبنوك المصرية.

ملخص أسعار الدولار اليوم الخميس بالبنوك

18.05 أفضل بنك تشتري منه الآن : البنك الأهلي المصري 18.08 أفضل بنك تبيع له الآن : مصرف أبو ظبي

سعر الدولار في السوق السوداء يسجل 18.11 جنية للشراء، 18.16 جنية للبيع.

سعر الدولار اليوم، بكافة البنوك العاملة مصر محدث لحظياً

المصدر : مصر 365

شبكةعيونالإخبارية

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