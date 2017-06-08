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سعر الدولار اليوم بالبنوك والسوق السوداء الخميس 8 يونيو 2017

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سعر الدولار اليوم بالبنوك والسوق السوداء الخميس 8 يونيو 2017 سعر الدولار اليوم بالبنوك والسوق السوداء الخميس 8 يونيو 2017

الآن يمكنكم معرفة تطورات الأمريكي في اليوم بالسوق السوداء ، من خلال قائمة محدثة لحظياً من جميع  البنوك المصرية التابعة للحكومة و البنوك الخاصة خلال شهر رمضان المعظم، وايضا اخر التطورات التي وصلت اليها  سعر الدولا فى السوق السوداء لحظة بلحظة، وسوف نقوم بعمل تحديث لجدول الأسعار  وبها أعلى سعر لعملية الشراء فى حالة رغبة الأفراد فى بيع العملة الأمريكية ، كما نوضح أيضا أقل سعر للبيع فى حالة الأفراد الذين يريدون شراء العملة الأمريكية ، سعر الدولار اليوم في مصر، العملة الأمريكية خلال تعاملات اليوم حيث لوحظ استقرار عام بأسعار الدولار في مصر بالبنوك المصرية.

ملخص أسعار الدولار اليوم الخميس بالبنوك

18.05
أفضل بنك تشتري منه الآن:

البنك الأهلي المصري

18.08
أفضل بنك تبيع له الآن:

مصرف أبو ظبي

سعر الدولار في السوق السوداء يسجل 18.11 جنية للشراء، 18.16 جنية للبيع.

 

سعر الدولار اليوم، بكافة البنوك العاملة مصر محدث لحظياً

البنك سعر الشراء سعر البيع
مصر إيران للتنمية 18.0500 18.1500
مصرف ابو ظبي 18.0800 18.1700
البنك المصري الخليجي 18.0500 18.1500
البنك الأهلي 17.9500 18.0500
بنك البركة 18.0500 18.1500
بنك القاهرة 17.9500 18.0500
بنك الاسكندرية 18.0500 18.1500
البنك العربي الافريقي 18.0000 18.1000
البنك المركزي 18.0379 18.1397
بنك مصر 17.9500 18.0500
بنك بلوم مصر 18.0500 18.1500
كريدي أجريكول 18.0700 18.1700
بنك التعمير والإسكان 18.0500 18.1500
بنك بيريوس 18.0500 18.1500
بنك قناة السويس 18.0500 18.1500
المصرف المتحد 18.0500 18.1500
البنك التجاري الدولي 18.0500 18.1500
المصري لتنمية الورادات 18.0500 18.1500
البنك الأهلي المتحد 18.0700 18.1700
بنك المشرق 18.0700 18.1700
البنك الأهلي اليوناني 18.0500 18.1500
بنك HSBC 18.0700 18.2200
بنك سايب 18.0700 18.1700

 

 

المصدر : مصر 365

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