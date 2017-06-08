أخبار عاجلة

وزير الخارجية القطري: هناك علامات استفهام كثيرة حول قائمة الإرهاب الرباعية -
ثروت الخرباوي: قطر ستسعى لمزيد من العنف بعد صدور قائمة الإرهاب -
مصرع "نجار مسلح" بعد سقوطه من عقار بالشرقية -
ضبط صاحب مجزر يستغل أسماء علامات تجارية شهيرة بالمنيا -
ألمانيا: نرفض الحصار المفروض على قطر -
تفاصيل الصورة التي أطاحت بكوستا من على عرش البلوز -
كين يحلم بمحاكاة ميسي ورونالدو -
لماذا لا يدق قلبك بانتظام؟ وكيف تعالجه؟ -
توقعات بمشاركة 200 ألف شخص في "مسيرة فخر المثليين" بتل أبيب -
قطر تندد بقائمة الإرهاب: "تؤكد اتهامات لا أساس لها" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. هو وهى
  3. مصراوي Masrawy

دراسة: إنجاب الإناث يطيل عمر الأب

Google+ Print

مصراوي Masrawy

دراسة: إنجاب الإناث يطيل عمر الأب

11:31 ص الخميس 08 يونيو 2017

دراسة: إنجاب الإناث يطيل عمر الأب

دراسة: إنجاب الإناث يطيل عمر الأب

أشارت دراسة بريطانية إلى أن الآباء يعيشون فترة أطول في حال إنجاب إناث. وبحسب الدراسة فإن متوسط عمر الرجل يزيد بواقع ستة أشهر مقابل كل أنثى ينجبها ، في حين أن إنجاب الذكور لا يغير شيئا.

كشفت دراسة بريطانية أن إنجاب الإناث لا يضيف فقط " جمالا " لحياة الأب، ولكن أيضا يمثل دفعة لمسيرته المهنية ويطيل من عمره ويجعله زوجا أفضل. ويشار إلى أن إنجاب طفل أو طفلة يعيد تشكيل مخ الأب، ويعمل على خفض مستوى هرمون التستوستيرون الذكوري لديه وارتفاع في هرمون أوكسايتوسين الأنثوي.

وقالت الدراسة التي أجرتها كلية هارفرد للأعمال إن شعور الأب بالدفء والرقة لدى حمله رضيعه يزداد عندما تكون أنثى. وكان قد تم إعطاء أكثر من 50 والد أجهزة تسجيل رقمية لرصد انفعالاتهم مع أطفالهم الذكور والإناث. وبعد دراسة الانفعالات، خلصت الدراسة إلى أن الآباء الذين أنجبوا إناثا يمضون وقتا أطول بنسبة 60% مع بناتهم مقارنة بأولادهم.

وقال الطبيب فيليب هودسو "الأب كذكر عليه أن يتعلم نمطا مختلفا عند إنجاب فتاة. فالفتيات يثرن أمورا مختلفة في الرجل". وأضاف " الأب ربما يخوض صراعات بدنية مع أطفاله الذكور، ولكنه يتعين عليه أن يتعلم التفاوض مع الأطفال الإناث".

وأشارت الدراسة إلى أن الآباء يعيشون فترة أطول في حال إنجاب إناث. وبحسب الدراسة التي نشرت في الجريدة الأمريكية لعلم الأحياء البشرية، فإن متوسط عمر الرجل يزيد بواقع ستة أشهر مقابل كل أنثى ينجبها ، في حين أن إنجاب الذكور لا يغير شيئا. وربما يرجع ذلك إلى كون الفتيات يكن أكثر رعاية للوالدين عند تقدمهما في السن مقارنة بالذكور. مع ذلك، فان الأمهات يفقدن سبعة أشهر من أعمارهن مقابل إنجاب ذكر أو أنثى ، وذلك بسبب تأثير التعب البدني عليهن.

وأشارت الدراسة إلى أن الآباء الذين لديهم أطفال ذكور ربما يقومون بتخفيض أجور الموظفين، في حين أن الآباء الذين لديهم أطفال إناث لا يلجأون لذلك. وأرجعت الدراسة ذلك إلى أن الآباء الذين لديهم أطفال إناث يتبنون اتجاها أكثر اهتماما تجاه الآخرين. وأوضحت الدراسة أن الآباء الذين لديهم أطفالا إناثا يحاولون تغيير العالم للأفضل.

واستشهدت الدراسة بأمثلة على ذلك بمؤسس موقع الفيسبوك مارك زوكربيرج، الذي أعلن عن خططه للتبرع بـ 34 مليار دولار لمنظمة جديدة تعمل على تعزيز حقوق المساواة وتحسين التعليم، وذلك بعد إنجابه طفلته ماكسيما في ديسمبر .2015 كما أن مؤسس شركة مايكروسوفت بيل جيتس قرر تأسيس منظمة بيل و ميليندا جيتس، وذلك بعد أربعة أعوام من إنجابه طفلته الأولى جينفر في 1996.

هذا المحتوى من

DW-world

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • تجنب إعطاء دواء الإسهال لطفلك دون استشارة الطبيب.. والسبب

    تجنب إعطاء دواء الإسهال لطفلك دون استشارة الطبيب.. والسبب

    هو وهي
  • كم بيضة يتعين على طفلك تناولها يومياً؟

    كم بيضة يتعين على طفلك تناولها يومياً؟

    هو وهي
  • لهذا السبب.. ابعد شاشات اللمس عن طفلك عند النوم

    لهذا السبب.. ابعد شاشات اللمس عن طفلك عند النوم

    هو وهي
  • ماذا تفعل عند تعرض طفلك للإغماء؟

    ماذا تفعل عند تعرض طفلك للإغماء؟

    هو وهي

إعلان

إعلان

أخبار تهمك

  • حكم تأخير الغسل بالنسبة للحائض إلى بعد الفجر في رمضان؟

    حكم تأخير الغسل بالنسبة للحائض إلى بعد الفجر في رمضان؟فنون

  • اريد ان اتزوج الثانية من غير معرفة الاولى فما الحكم؟

    اريد ان اتزوج الثانية من غير معرفة الاولى فما الحكم؟إسلاميات

  • الصين قلقة من التطورات فى المنطقة العربية منذ اعلان قطع العلاقات مع قطر

    الصين قلقة من التطورات فى المنطقة العربية منذ اعلان قطع العلاقات معأخبار

  • بالصور- ما لا تعرفه عن موقع تصوير في

    بالصور- ما لا تعرفه عن موقع تصوير في "الـ لا لا لاند".. وهذه تكلفةفنون

  • التفاصيل الكاملة لذبح طالبة علي يد ابن خالتها بالشرقية

    التفاصيل الكاملة لذبح طالبة علي يد ابن خالتها بالشرقيةأخبار

  • دار الإفتاء توضح حكم تقبيل الزوجة في نهار رمضان

    دار الإفتاء توضح حكم تقبيل الزوجة في نهار رمضانفنون

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مقتل 8 مدنيين في غارات جوية للتحالف الدولي شرقي سوريا

مقتل 8 مدنيين في غارات جوية للتحالف الدولي شرقي سوريا

جيرمي كوربين: حزب العمال البريطاني مستعد" لخدمة الشعب" من خلال حكومة أقلية

جيرمي كوربين: حزب العمال البريطاني مستعد" لخدمة الشعب" من خلال حكومة أقلية

وزير الخارجية القطري: هناك علامات استفهام كثيرة حول قائمة الإرهاب الرباعية

وزير الخارجية القطري: هناك علامات استفهام كثيرة حول قائمة الإرهاب الرباعية

ثروت الخرباوي: قطر ستسعى لمزيد من العنف بعد صدور قائمة الإرهاب

ثروت الخرباوي: قطر ستسعى لمزيد من العنف بعد صدور قائمة الإرهاب