حظك اليوم برج الحمل الاحد 4/6/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

سمر العشري

برج الحمل

مهنياً: تكشف الأسرار فما عليك سوى التحقق من صحة المعلومات التي تملكها قبل بدء التنفيذ، واستشارة من هم أكبر منك للوقوف على آرائهم



عاطفياً: حسّن صورتك ولا تعرّض سمعتك للتراجع، بل كن نشيطاً وأظهر اهتماماً اكبر بالشريك فهو الوحيد الذي يقف قربك حين تلم بك المصاعب



صحياً: ممارسة الرياضة بانتظام مفيدة للصحة، إذا ترافقت مع حمية مدروسة ومنتظمة

ابراج مكتوب

برج الحمل

ربما يحدث شيء ما يغير أفكارك وحتى قراراتك ولذلك ستشعر بأنك مشوش. من الأفضل أن تؤجل اتخاذ أي قرارات اليوم فربما تتفاجأ بعض المشاكل، كل ما تحتاج إليه اليوم هو أن تتحلى بالهدوء وتبدأ في حل مشاكلك فورا.

المصدر : ارب حظ

شبكةعيونالإخبارية

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