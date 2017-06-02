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حظك اليوم برج العقرب السبت 3/6/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج العقرب السبت 3/6/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج العقرب السبت 3/6/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج العقرب

مهنياً: يحمل إليك هذا اليوم قضايا مالية بحاجة إلى المعالجة فتشعر بالقدرة على ضبط الأوضاع أكثر من السابق وتحسين الشروط

عاطفياً: قد تحضّر لسفر أو تسافر وتعيش فترة من الحب والأحلام واللقاءات الرومنسية والانسجام الكبير الذي كنت تحلم به دائماً

صحياً: لا تهمل صحتك، فهي كنز كبير لا يقدر بثمن من أجل مستقبل صحي

ابراج مكتوب

أنت سعيد الحظ اليوم فربما تتخذ خطوة جديدة نحو هدفك ولذلك ستشعر بالسعادة على مدار اليوم. تشعر أن لديك قدرة عالية على التركيز ولذلك ربما تستغل هذا التركيز في إقناع بعض المعارضين لك بوجهة نظرك. استمتع بروح المغامرة اليوم من خلال الدخول في مشروعات جديدة لم تتطرق لها من قبل.

المصدر : ارب حظ

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رئيس قسم الأخبار

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