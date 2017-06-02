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حظك اليوم برج الميزان السبت 3/6/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج الميزان السبت 3/6/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج الميزان السبت 3/6/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج الميزان

مهنياً: سارع إلى الاعتذار إلى زملائك في المهنة، فأنت حكمت عليهم جزافاً وظلمت قسماً كبيراً منهم يكن لك محبة كبيرة

عاطفياً: تصرّفاتك السيئة الأخيرة تبعد عنك الحبيب، عد إلى رشدك واستدرك الأمور قبل فوات الأوان لأن الوقت يدهمك

صحياً: ممارسة الرياضة بانتظام مفيدة للصحة، إذا ترافقت مع إرادة صلبة للتوقف عن الإكثار من الطعام

ابراج مكتوب

برج الميزان

لا تفكر في الأمور بسلبية وإلا ستكون سببا قويا في ضياع فرص عظيمة منك. الوقت من ذهب فاستغله في إنجاز بعض الأعمال لتنال إعجاب من حولك في العمل. عليك أن تكون متفائلا فستدنو من أحلامك وطموحاتك فاجتهد وكن إيجابيا وستحقق ما تريد.

المصدر : ارب حظ

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