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سعر الذهب اليوم الاربعاء 31 مايو 2017 بالصاغة في مصر

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سعر الذهب اليوم الاربعاء 31 مايو 2017 بالصاغة في مصر سعر الذهب اليوم الاربعاء 31 مايو 2017 بالصاغة في مصر

سمر العشري

صرف الدولار في البنوك الرسمية المصرية وفي السوق السوداء بعد قرار البنك  المركزي المصري الذي تم اتخاذه قبل أشهر قليلة بتحرير سعر صرف الجنيه المصري مقابل صرف العملات الأجنبية وفي مقدمتها الدولار ، وبالتالي ارتفعت أسعار الذهب لجميع العيارات سواء عيار 18 أو عيار 211 أو عيار 244  .

سعر الذهب اليوم الاربعاء :

السعر العالمي : 1,267.75 دولار أمريكي.

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر  
عيار 24 723 إلى 726
عيار 22 663 إلى 665
عيار 21 633 إلى 635
عيار 18 543 إلى 544
عيار 14 422 إلى 423
عيار 12 362 إلى 363
الاونصة 22,499 إلى 22,570
الجنيه الذهب 5,064 إلى 5,080
الكيلو 723,429 إلى 725,714
 

 

المصدر: مصر 365

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