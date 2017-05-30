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أسعار الفاكهة والخضروات اليوم الثلاثاء

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أسعار الفاكهة والخضروات اليوم الثلاثاء أسعار الفاكهة والخضروات اليوم الثلاثاء

 

الفاكهة والخضروات اليوم الثلاثاء الموافق 30 مايو 2017

أولا أسعار الخضراوات

 
الفلفل الرومي من 5 إلى 7
القلقاس من 6 إلى 7
الليمون من 5 إلى 15
باذنجان من 4 إلى 6
بسلة من 5 إلى 12
بصل من 3.5 إلى 7.25
بطاطس من 2 إلى 3
ثوم من 20 إلى 25
جزر من 6 إلى 7
خيار صوب من 5 إلى 6
سبانخ من 8 إلى 9
طماطم من 2.5 إلى 3.5
فاصوليا من 20 إلى 22
فلفل اخضر من 3 إلى 4
فلفل ألوان من 9 إلى 13
قرنبيط من 3 إلى 8
كرنب من 5 إلى 12
كوسة من 2.5 إلى 5
ملوخية من 2 إلى 2.5
ورق عنب من 20 إلى 25

ثانيا أسعار الفاكهة

الاناناس من 3.5 إلى 5
البرتقال من 2.5 إلى 3
البرقوق من 15 إلى 18
البطيخ من 10 إلى 15
البلح من 5 إلى 6
التفاح البلدي من 5 إلى 7
الجوافة من 7 إلى 8
الرمان من 5 إلى 6
العنب من 10 إلى 12
تفاح مستورد أحمر من 12 إلى 14
تفاح مستورد أصفر من 12 إلى 14
موز بلدي من 6 إلى 7
موز مستورد من 8 إلى 10

 

 

 

المصدر : مصرفايف

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