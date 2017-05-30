أسعار الفاكهة والخضروات اليوم الثلاثاء الموافق 30 مايو 2017
أولا أسعار الخضراوات
|الفلفل الرومي
|من 5 إلى 7
|القلقاس
|من 6 إلى 7
|الليمون
|من 5 إلى 15
|باذنجان
|من 4 إلى 6
|بسلة
|من 5 إلى 12
|بصل
|من 3.5 إلى 7.25
|بطاطس
|من 2 إلى 3
|ثوم
|من 20 إلى 25
|جزر
|من 6 إلى 7
|خيار صوب
|من 5 إلى 6
|سبانخ
|من 8 إلى 9
|طماطم
|من 2.5 إلى 3.5
|فاصوليا
|من 20 إلى 22
|فلفل اخضر
|من 3 إلى 4
|فلفل ألوان
|من 9 إلى 13
|قرنبيط
|من 3 إلى 8
|كرنب
|من 5 إلى 12
|كوسة
|من 2.5 إلى 5
|ملوخية
|من 2 إلى 2.5
|ورق عنب
|من 20 إلى 25
ثانيا أسعار الفاكهة
|الاناناس
|من 3.5 إلى 5
|البرتقال
|من 2.5 إلى 3
|البرقوق
|من 15 إلى 18
|البطيخ
|من 10 إلى 15
|البلح
|من 5 إلى 6
|التفاح البلدي
|من 5 إلى 7
|الجوافة
|من 7 إلى 8
|الرمان
|من 5 إلى 6
|العنب
|من 10 إلى 12
|تفاح مستورد أحمر
|من 12 إلى 14
|تفاح مستورد أصفر
|من 12 إلى 14
|موز بلدي
|من 6 إلى 7
|موز مستورد
|من 8 إلى 10
المصدر : مصرفايفإعلان - Ads إعلان - Ads