علاج الضعف الجنسي والأنيميا.. 10 فوائد صحية لتناول الزبيب

كثير منا يعشق تناول الزبيب في أي وقت في العام؛ إلا أننا نحرص على شرائه بصفة أساسية في شهر رمضان الكريم، فمعظم الحلوى الرمضانية لا تخلو منه. ونشر موقع "أورجانيك فاكتس" مجموعة من الفوائد الطبية التي لا يعرفها كثير منا عن الزبيب، ومنها:

1- الإمساك

الزبيب غني بالألياف الطبيعية التي تساعد في التخلص من الإمساك، وتحسين عملية الهضم، فاحرص على تناول القليل منه يوميا بعد الإفطار تجنبا للإصابة بالإمساك.

2- زيادة الوزن

الزبيب واحد من الفواكه المجففة التي تساعد على اكتساب الوزن بطريقة صحية؛ حيث إنه غني بالسكر والجلوكوز، كما أنه يمد الجسم بطاقة كبيرة، فإذا كنت ترغب في زيادة وزنك عليك بالزبيب.

3- السرطان

يحتوي الزبيب على كمية كبيرة من مضادات الأكسدة التي تعمل على مقاومة الخلايا السرطانية وتقليل مخاطر الإصابة بها، لذلك عليك إدراج الزبيب في قائمة النظام الغذائي الخاصة بك لمنع تكون الأورام الخبيثة.

4- ارتفاع ضغط الدم

لسنوات طويلة كان يعتقد بعض الناس أن الزبيب لديه قدرة على خفض ضغط الدم المرتفع، وهو ما أكدته دراسات حديثة أكدت وجود علاقة إيجابية بين خفض ضغط الدم وتناول الزبيب، كما أنه يحتوي على نسبة كبيرة من البوتاسيوم، ويحد كذلك من أمراض الأوعية الدموية وتصلب الشرايين.

5- مرض السكر

أثبتت كثير من الدراسات أن الزبيب لديه قدرة عالية على خفض استجابة الأنسولين بعد تناول الطعام، وهو ما يعمل على تنظيم مستوى السكر في الدم، ومساعدة الجسم على امتصاص السكر، لذلك فالزبيب يحمي من الإصابة بمرض السكر ويعمل على ضبط الهرمونات المسئولة عن هذا المرض.

6- الأنيميا

يحتوي الزبيب على كمية كبيرة جدا من عنصر الحديد الذي يساعد بشكل مباشر في علاج أمراض فقر الدم (الأنيميا)، كما أنه يحتوي على كثير من الفيتامينات التي تعمل على تجديد الدم بالجسم، ويحتوي أيضا على نسبة عالية من النحاس الذي يعمل على تكوين خلايا الدم الحمراء.

7- الحمى

الزبيب مصدر غني بمركبات "الفينول" التي تعمل كمطهر ومبيد للجراثيم، كما أن الزبيب له نفس خصائص المضادات الحيوية ومضادات الأكسدة، ولذلك فهو يساعد في علاج الحمى وقتل الالتهابات الفيروسية والبكتيرية.

8- العين

أثبتت دراسات حديثة أن الزبيب يعمل على تعزيز صحة العين، حيث إنه يحتوي على قدر كبير من المغذيات النباتية التي لها خصائص مضادة للأكسدة؛ هذه المغذيات تعمل على تحسين صحة العين وحمايتها من الضمور البقعي وضعف الرؤية المرتبط بالتقدم في العمر وإعتام عدسة العين، ويحتوي الزبيب أيضا على فيتامينات أخرى مثل فيتامين A، الذي له تأثير إيجابي كبير على العين.

9- الصحة الجنسية

من المعروف أن الزبيب أحد الأطعمة الطبيعية التي تعمل على تحفيز الرغبة الجنسية والإثارة، وذلك لأنه يحتوي على حمض معين يعالج الضعف الجنسي، ويزيد من كفاءة الحيوانات المنوية عند الرجال، ويعزز فرص حدوث حمل عند النساء، ولذلك فهو علاج طبيعي للعقم والضعف الجنسي.

10- العظام

الزبيب مصدر غني بالكالسيوم، وهو العنصر المكون الأساسي لصحة العظام، ولذلك فهو يكافح التهابات العظام والهشاشة، وآلام العظام والمفاصل عند النساء في سن اليأس.