ضبط 17 حالة غش في "نوعية بنها"
ضبط 17 حالة غش في "نوعية بنها"
12:40 م الثلاثاء 30 مايو 2017
القليوبية - أسامه علاء الدين:
ضبط الدكتور رمضان، عميد كلية التربية النوعية، اليوم الثلاثاء، 17 حالة غش في مختلف السنوات الدراسية، منذ بدء امتحانات نهاية العام.
وأكد "محمد" في تصريحات صحفية انتظام الامتحانات، مشيرًا إلى أن ما تم ضبطه من حالات غش، لم يؤثر على سير الامتحانات، كما أنها أكدت انضباط الامتحانات، وعملية المراقبة داخل اللجان.
كان الدكتور جمال إسماعيل، نائب رئيس جامعة بنها لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، قد عقد جولة بكلية التربية النوعية، تفقد خلالها الامتحانات ومر على عددٍ من اللجان، اطمأن على انتظام الطلاب واتباع التعليمات الموضوعة لضمان سهولة أداء الطلبة لامتحاناتهم، كما اطمأن على وجود الأساتذة باللجان.
وشدد "إسماعيل" على أهمية العمل على ضمان سير الامتحانات وانتظامها، مشيرًا إلى ضرورة التصدى لأي تجاوز من أى طالب، واتخاذ الإجراءات القانونية فورًا تجاه أي حالة غش يجري ضبطها.
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