وكالة الأنباء العراقية: ارتفاع حصيلة تفجير بغداد إلى 28 قتيلًا وجريحًا
وكالة الأنباء العراقية: ارتفاع حصيلة تفجير بغداد إلى 28 قتيلًا وجريحًا
11:04 ص الثلاثاء 30 مايو 2017
تفجير بغداد
القاهرة- (مصراوي):
أفادت وكالة الأنباء العراقية (أين)، بارتفاع حصيلة التفجير الذي وقع قرب جسر الشهداء وسط بغداد، اليوم الثلاثاء، إلى 28 قتيلًا وجريحًا.
وأوضحت المصادر أن الانفجار نجم عن سيارة مفخخة قرب دائرة التقاعد العامة وجسر الشهداء.
ويأتي الحادث في أعقاب مقتل 12 شخصا وإصابة 46 آخرين، مساء الإثنين، في تفجير سيارة مفخخة وسط العاصمة العراقية، في حين تبنى تنظيم داعش التفجير.
ويتراجع تنظيم داعش في العراق منذ نهاية عام 2015 في مواجهة حملة للقوات العراقية المدعومة من الولايات المتحدة وقوات الحشد الشعبي المدعومة من إيران.
والتنظيم محاصر الآن في جيب بمدينة الموصل، التي كانت معقله الرئيسي في العراق.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
مصادر أمنية عراقية: 7 قتلى و30 جريحا في انفجار بوسط بغداد
-
ماكين: بوتين يشكل تهديدا أكبر من تنظيم داعش
-
التحالف الدولي: نتواصل مع الروس لمنع تصادم القوات في سوريا
-
العرب اليوم: مقبرة جماعية في الرقة و"الحشد الشعبي" تصل الحدود السورية
إعلان
إعلان
أخبار تهمك
-
بالصور- تشييع جثمان الطفلة ليلى التي قتلها خاطفوهاأخبار
-
ترامب يعتبر قتل رجلين دافعا عن مسلمة محجبة "غير مقبول"أخبار
-
تعرف على عقوبة "كهربا" حال إدانته غدا بتبديد منقولات زوجتهأخبار
-
"النواب" يحيل مشروع قانون لخفض سن القضاة لـ"التشريعية"أخبار
-
بالصور- تعرف على قصة الطفل "زين" بطل إعلان التحدي؟هو وهي
-
سائق يكسر زجاج ونش المرور ردًا على سحب رخصته بالإسكندريةأخبار