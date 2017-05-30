وكالة الأنباء العراقية: ارتفاع حصيلة تفجير بغداد إلى 28 قتيلًا وجريحًا

القاهرة- (مصراوي):

أفادت وكالة الأنباء العراقية (أين)، بارتفاع حصيلة التفجير الذي وقع قرب جسر الشهداء وسط بغداد، اليوم الثلاثاء، إلى 28 قتيلًا وجريحًا.

وأوضحت المصادر أن الانفجار نجم عن سيارة مفخخة قرب دائرة التقاعد العامة وجسر الشهداء.

ويأتي الحادث في أعقاب مقتل 12 شخصا وإصابة 46 آخرين، مساء الإثنين، في تفجير سيارة مفخخة وسط العاصمة العراقية، في حين تبنى تنظيم داعش التفجير.

ويتراجع تنظيم داعش في العراق منذ نهاية عام 2015 في مواجهة حملة للقوات العراقية المدعومة من الولايات المتحدة وقوات الحشد الشعبي المدعومة من إيران.

والتنظيم محاصر الآن في جيب بمدينة الموصل، التي كانت معقله الرئيسي في العراق.