بالصور.. تشييع جثمان أحد ضحايا مركب "حورية البحار"

دمياط – محمد إبراهيم

شيّع أهالي مدينة عزبة البرج بمحافظة دمياط، صباح الثلاثاء، جثمان سلامة فودة، الصياد الرابع الذي جرى العثور على جثمانه بعد اصطدام مركب صيد بصندل بحري بالقرب من سواحل بورسعيد، ما أسفر عن غرق 5 صيادين وإنقاذ اثنين آخرين، وأقيمت صلاة الجنازة بمسجد السلام بمنطقة التل قبل أن يتوجه الأهالي لتشييع الجثمان إلى مثواه الأخير.

وسادت أجواء من الحزن بين صفوف المشيعين الذين ظلوا ينتظرون وصول الجثمان لساعات، بعد دفن ثلاثة آخرين وصلت جثامينهم في الساعات الأولى من صباح الإثنين.

وتمكنت القوات البحرية ببورسعيد من العثور على جثة الصياد الرابع سلامة محمد الغريب فودة، الذي كان على مركب الصيد الغارقة "حورية البحار"، وجرى انتشال الجثة وتسليمها إلى المستشفى العام لاستكمال إجراءات نقلها إلى دمياط.

جاء ذلك عقب انتشال ثلاثة جثامين للصيادين هم: سعد عبدالرحيم زايد 31 سنة، ومحمد عماد فوزي 30 سنة، ورمضان أحمد إبراهيم 40 سنة وسلمتهم القوات البحرية لذويهم وجرى دفنهم في مقابر عزبة البرج.

وتعرض مركب الصيد "حورية البحار" للغرق قبالة ساحل بورسعيد، وعلى متنه 7 أفراد من طاقم البحارة والصيادين، إثر اصطدامه بمركب تجاري في منطقة "أبو الروس البحرية" الواقعة بين بورسعيد ودمياط في البحر المتوسط.