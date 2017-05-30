وفاة الديكتاتور البنمي السابق مانويل نورييغا

بنما - (أ ف ب):

أعلن مصدر رسمي بنمي وفاة الديكتاتور السابق مانويل نورييغا الذي حكم بنما من 1983 وحتى طرده من السلطة من قبل القوات الأمريكية في 1989، توفي ليل الاثنين الثلاثاء عن 83 عاما.

وقال سكرتير الدولة للاتصالات مانويل دونينغيز لوكالة فرانس برس إن نورييغا الذي أدخل المستشفى في مارس الماضي بسبب ورم في الدماغ "توفي هذه الليلة".

وكان نورييغا خضع لعملية جراحية لاستئصال ورم حميد من الدماغ في السابع من مارس في مستشفى بنما سيتي، لكنه أصيب بنزيف في الدماغ بعد ذلك. وخضع لعملية جديدة وبقي في حالة حرجة على إثرها.

خرج نورييغا الذي كان يمضي عقوبة سجن في قضية اختفاء معارضين في عهده، من السجن مؤقتا في نهاية يناير وكان يقيم لدى واحدة من بناته الثلاث في العاصمة البنمية.

وطلبت عائلته مرارا وضعه في الإقامة الجبرية بدلا من السجن إذ أنه أصيب مرات عدة بنزيف في الدماغ ومشاكل رئوية وسرطان في البروستات وانهيار عصبي.

ومانويل نورييغا كان رجل بنما القوي قبل أن تطيح به الولايات المتحدة وتسجنه بتهمة تهريب المخدرات.

وقد أمضى اكثر من عقدين في السجن في الولايات المتحدة. وسجن بعد ذلك سنتين في فرنسا بتهمة غسل أموال قبل أن يسلم إلى بنما في ديسمبر 2011.