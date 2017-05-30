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عمرو أديب: «البلد ديه عمر ما حالها هيتصلح طول ما الأهلي بياخد الدوري»

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عمرو أديب: «البلد ديه عمر ما حالها هيتصلح طول ما الأهلي بياخد الدوري» عمرو أديب: «البلد ديه عمر ما حالها هيتصلح طول ما الأهلي بياخد الدوري»

التحرير

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هنأ الإعلامي عمرو أديب، فريق النادي الأهلي، بالفوز ببطولة الدوري الممتاز للمرة 39 في تاريخه، وعلق ساخرًا: «البلد ديه عمر حالها ما هيتصلح طول ما الأهلي بياخد الدوري».

وداعب أديب، خلال برنامجه «كل يوم»، المذاع على فضائية «on e»، كلا من أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب والكاتبة فريدة الشوباشي، والإعلامية نهاوند سري، قائلا: «يا نهار أسود.. أنا قاعد وسط ناس كلها أهلاوية، ده أنا مخترق».

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وحقق النادي الأهلى لقب الدوري الممتاز للمرة 39 في تاريخه، بعد تعادله مساء أمس، أمام  المقاصة، بهدفين لكل فريق، في المباراة التي أقيمت على ملعب السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة الثلاثين من الدوري المصري الممتاز.

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التحرير

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